日本櫪木燒屍案疑兇車內發現染血鐵槌　死者疑因生意與上野中國黑幫積怨

日本櫪木縣發生的燒屍案，日本警方最新公布的調查，稱在自首的男子平山綾拳提供的私家車之內，除了有女死者的血跡以及駕駛執照之外，更發現一個染血的鐵槌，相信是用來襲擊女死者。而在東京上野的食肆消息指，男死者寶島龍太郎在10多年前從中國歸化日本籍，因此精通中文及韓語，而相信因為其經營方式而與近年在上野影響力增加的中國黑幫結怨。

日本媒體的最新報道指，警察在扣押的私家車內，發現了一個染血的鐵槌。在早前的調查，女死者寶島幸子的頭部疑遭受到鈍器襲擊，頭蓋骨出現多處骨折，而在私家車的後座座位，並發現了女死者的血跡，因此懷疑女死者曾被人用鐵槌襲擊。