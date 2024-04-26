日本櫪木燒屍案疑兇車內發現染血鐵槌　死者疑因生意與上野中國黑幫積怨

日本櫪木縣發生的燒屍案，日本警方最新公布的調查，稱在自首的男子平山綾拳提供的私家車之內，除了有女死者的血跡以及駕駛執照之外，更發現一個染血的鐵槌，相信是用來襲擊女死者。而在東京上野的食肆消息指，男死者寶島龍太郎在10多年前從中國歸化日本籍，因此精通中文及韓語，而相信因為其經營方式而與近年在上野影響力增加的中國黑幫結怨。
日本媒體的最新報道指，警察在扣押的私家車內，發現了一個染血的鐵槌。在早前的調查，女死者寶島幸子的頭部疑遭受到鈍器襲擊，頭蓋骨出現多處骨折，而在私家車的後座座位，並發現了女死者的血跡，因此懷疑女死者曾被人用鐵槌襲擊。
與附近食肆訴訟近日開審
日本的雜誌就繼續對死者寶島龍太郎的身份進行調查，其中有在上野經營食肆的人士表示：「寶島在10多年前從中國歸化，中文及韓語都很流利。他的僱員亦多數是外國人。」又指因為其做生意的手法，與附近店舖不時發生衝突，甚至因為招客問題而要召喚警察。」有消息人士又指：「寶島的經營手法招惹的麻煩引起了很多仇恨，並可能造成了今次事件。中國的黑幫在上野有很大影響力，可能與今次事件有關。」
另外，寶島夫婦在去年3月因為與鄰近的食肆負責人爭執，其中他們指控一間食肆店長襲擊而要求賠償，案件在周四（25日）開審，而有關訴訟仍在繼續進行。而據說兩名死者在事發前視察的住宅，是在品川區的一戶空置的豪宅，樓高3層，停車場可以停放4輛汽車，而警察就是在停車場位置發現了血跡。