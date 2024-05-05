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國際
2024-05-05 11:30:02

日本櫪木燒屍案｜前童星若山耀人涉為10多萬淪幫兇　3月街訪稱「最愛是錢」

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日本櫪木燒屍案｜前童星若山耀人為10多萬淪幫兇　3月街訪稱「最愛是錢」

日本櫪木縣燒屍命案，警方1日逮捕前男星若山耀人和同夥，兩人涉嫌開車棄屍還下手殺人。而這2男今年3月還曾偶然接受街訪，當時強調自己最愛的「就是錢」，不料如今真為錢誤入歧途。

據日媒報道，櫪木縣燒屍命案至今已逮捕4名嫌犯，分別為疑似主嫌的佐佐木光、負責準備行兇工具及中間人的平山綾拳、及開車棄屍的前藝人若山耀人與南韓籍男子姜光紀。

「錢和女人和酒啊」

若山耀人及姜光紀被逮捕時，兩人頭低到不行，姜光紀更用頭髮幾乎把整張臉給遮住。富士電視台（FNN）驚爆，其實兩人曾在今年3月，偶然在涉谷街頭接受過鏡頭訪問。

姜男被問及「最喜歡的關鍵字是甚麼？」，他笑着回答說「錢和女人和酒啊」，攝影師接着問前藝人若山耀人，他則說：「也是錢啊，想要在這世界上橫行無阻，就是要面子和金錢，有錢等於擁有全世界。」

攝影師強調，當時若山不斷強調錢的重要性，而在命案發生後，得知兩人不敵金錢誘惑而協助毀屍，甚至可能涉及殘殺死者夫婦，想到就頭皮發麻。

前男星若山耀人被逮時，脖子一對大翅膀刺青格外顯眼。（圖／NNN）

升高一時個性大變

據悉，若山及姜男各自分得酬勞250萬日圓（約12.8萬港元），被捕後供稱，這筆錢在大阪藏匿期間就已花費殆盡，主要用於玩樂及潛逃。調查發現，兩人不僅涉嫌開車棄屍，還在東京一處空屋發現死者夫婦的血跡，雖有用清潔劑洗去的痕跡，但仍被警方查出，懷疑2人還涉及下手殺人。

若山耀人的轉變也令人感嘆，9歲以童星出道，曾演出多部日劇和電影，還曾與男星岡田准一共演大河劇，人氣一度扶搖直上，還曾受邀為職棒開球。同學形容他個性純真，充滿夢想。不料升高一時個性大變，染了髮，身上多了許多刺青，同年他也退出演藝圈，猜測是那個時期開始誤入歧途。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

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