日本櫪木縣山區2焦屍交疊 疑一男一女 臉纏膠帶雙手捆綁

日本櫪木縣那須町一處山區周二(16日)發現2具燃燒中的焦屍，警方已確認其中一名死者身份，並持續追查另一人身份以及兩人死因。日本放送協會(NHK)周三報道，一名20多歲男子正協助警方調查，相信此人知情，警方懷疑不只一人涉案。
NHK等媒體報道，周二上午，民眾在流經那須町伊王野林道旁的河川地帶上，發現2具焦屍。警方正朝著有人棄屍的方向調查。
死者頭部被袋子套住
警方表示，已知其中一名死者為55歲男子寶島龍太郎，籍貫為東京都台東區，但居住地點及職業不詳。另一名死者全身燒焦，身份有待釐清。在現場發現屍體的那須町森林公會會長表示，從屍體狀況判斷，死者疑是女性。
調查單位消息指，2具屍體被發現時，頭部被袋子套著，臉部被疑似膠帶纏住，綁了幾層，手部被約束帶捆綁。
遺體發現時仍在燃燒
現場位於那須町市中心東南面約10公里外山區，人跡罕至，附近僅有幾間民宅。
森林公會相關業者周二行經現場附近，發現道路下方冒煙，即通報附近森林公會。那須町森林公會會長三森康雄接報後前往現場，並發現2具遺體，當時遺體仍在燃燒，旁邊留有燃料罐。三森康雄指，從遺體腿部狀態看來，兩名死者一上一下疊在一起，其中一人身形較纖細，疑是女性。