日本櫪木縣山區2焦屍交疊 疑一男一女 臉纏膠帶雙手捆綁

日本櫪木縣那須町一處山區周二(16日)發現2具燃燒中的焦屍，警方已確認其中一名死者身份，並持續追查另一人身份以及兩人死因。日本放送協會(NHK)周三報道，一名20多歲男子正協助警方調查，相信此人知情，警方懷疑不只一人涉案。

NHK等媒體報道，周二上午，民眾在流經那須町伊王野林道旁的河川地帶上，發現2具焦屍。警方正朝著有人棄屍的方向調查。

死者頭部被袋子套住

警方表示，已知其中一名死者為55歲男子寶島龍太郎，籍貫為東京都台東區，但居住地點及職業不詳。另一名死者全身燒焦，身份有待釐清。在現場發現屍體的那須町森林公會會長表示，從屍體狀況判斷，死者疑是女性。