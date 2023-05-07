日本櫪木縣建音樂道路 司機減慢車速就能聽到流行樂 原理喺點？(有片)

日本櫪木縣日光市知名的伊呂波山道設了一段「音樂道路」，選用旋律配合當地名勝古蹟東照宮內的「三猿像」，希望駕駛人士在落斜坡路段放慢車速來聆聽。

發出旋律的原理

日本放送協會(NHK)報道，這段音樂道路是從奧日光往日光市區的「第一伊呂波坂」、約200米長的下坡路段。因路面設置防止結冰的特殊溝槽，當車輛用一定速度經過時，輪胎跟路面接觸時就會發出像音樂的聲音，被認為有抑制超速的效果。

採用日本樂隊名曲

日光東照宮內有「不見、不聞、不言」(有說法指意思是非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言)的「三猿像」，所以音樂道路選用日本樂隊「後醍醐」著名樂曲「猴子魔法」(Monkey Magic)旋律，只要駕駛者用時速40公里行駛這路段，就可以聽到約20秒的音樂。

鋪設音樂道路的日光土木事務所表示，他們花了一些工夫，希能能讓駕駛者減速慢行，期望到這裡的遊客，回程時都能平安返家。