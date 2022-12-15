日本櫪木縣景點「殺生石」詭異傳說嚇人 野豬離奇集體死亡引發揣測(有片)

日本櫪木縣著名景點「殺生石」，多年來有很多詭異傳說，包括九尾狐被鎮壓在石頭下封印、石頭突然裂開等，最近又發現8隻野豬屍體橫臥現場，管理當局亦認為情況罕見、不太尋常。

傳說令人心驚驚

位於櫪木縣那須町的殺生石傳說是九尾狐的化身，因為被鎮壓在石頭下封印，日本才得以保平安，但今年3月，殺生石被發現斷開成兩半，上面的封印繩也斷掉，對此不少民眾認為「不吉祥」，有民眾在社交網表示，「如果這是漫畫橋段，應該就是九尾狐的封印被打破，準備再附身的暗示」。有宗教人員指，距離上一次殺生石碎裂已是637年前，當時元現寺住持玄翁和尚用法力淨化、驅魔，儀式後殺生石便碎裂。

另有傳說是，殺生石在古時被認為是「會殺死生物的石頭」，因此命名為「殺生石」，人們視其為「不祥之物」。本月初，當局在該處發現8隻野豬屍體，不禁令人毛骨悚然。