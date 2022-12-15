日本櫪木縣景點「殺生石」詭異傳說嚇人 野豬離奇集體死亡引發揣測(有片)

日本櫪木縣著名景點「殺生石」，多年來有很多詭異傳說，包括九尾狐被鎮壓在石頭下封印、石頭突然裂開等，最近又發現8隻野豬屍體橫臥現場，管理當局亦認為情況罕見、不太尋常。
傳說令人心驚驚
位於櫪木縣那須町的殺生石傳說是九尾狐的化身，因為被鎮壓在石頭下封印，日本才得以保平安，但今年3月，殺生石被發現斷開成兩半，上面的封印繩也斷掉，對此不少民眾認為「不吉祥」，有民眾在社交網表示，「如果這是漫畫橋段，應該就是九尾狐的封印被打破，準備再附身的暗示」。有宗教人員指，距離上一次殺生石碎裂已是637年前，當時元現寺住持玄翁和尚用法力淨化、驅魔，儀式後殺生石便碎裂。
另有傳說是，殺生石在古時被認為是「會殺死生物的石頭」，因此命名為「殺生石」，人們視其為「不祥之物」。本月初，當局在該處發現8隻野豬屍體，不禁令人毛骨悚然。
為何野豬集體死亡？
《日本電視台》報道，殺生石的管理單位「日光國立公園」證實，本月7日於殺生石所在的山上，發現8具野豬屍體。那須管理官事務所職員善養寺聰彥表示，靠近殺生石旁一處被石頭圍住的黃色區域，有8隻死去的野豬躺在那裡。他說，過去曾見過最多兩三隻狐狸或浣熊屍體，但這次8隻野豬集體死亡，實屬罕見。
對此，善養寺聰彥認為，因殺生石所在的山頭，是屬於熔岩石的火山地形，所以硫化氫含量極高。硫化氫毒性強，加上比空氣重，往往沉積在下層，於地面活動的動物就會較容易吸入，研判該8隻野豬可能吸入過量硫化氫致命。
日光國立公園強調，因殺生石的火山地形含有硫化氫，呼籲民眾不要跨越圍欄進入。專家指出，殺生石地處火山口，火山噴出硫化氫、二氧化碳等氣體及含砷物質，皆具劇毒，不僅草木不生，生物若接觸到毒氣，便可能染病，甚至死亡。