日本櫻島仍有大規模爆發可能　當局撤離55名居民(有片)

日本鹿兒島縣櫻島火山周日(24日)爆發，當局將警戒提升至最高的第五級，暫時未收到有傷亡及損毀報告。首相岸田文雄指示掌握受災情況，首要確保居民安全。 日本氣象廳今日(25日)表示會繼續維持最高級別的第五級警戒，當局指出櫻島火山的山體仍在膨脹的狀況，因此相信仍有機會發生如周日的大規模爆發情況。而櫻島南岳的山頂火山口以東的昭和火山口3公里範圍內，仍有噴發火山石的可能，而2公里內亦要警戒火山屑流出。而在火山3公里範圍內的居民仍需要疏散。

櫻島火山是日本其中一個活山火，上星期初已觀測到細微地殼變動，顯示山體正在膨脹，昨晚約8時05分爆發，警戒級別由3級提升至最高的第5級，是櫻島火山首次發出第5級噴發警戒級別，亦是全國歷來第二次。火山噴發帶來的火山碎屑流出2.5公里遠。當局要求民眾立即撤離，又呼籲方圓3公里內的民眾提高警惕。當地政府指，昨晚已全部撤離受影響的55名居民。有居民指，聽不到火山噴發的聲音，亦聞不到任何氣味。網上有片段顯示，火山突然爆發，濃煙隨即噴發上天空。

氣象廳指 正密切監察情況 首相岸田文雄指示掌握受災情況，首要確保居民安全，又指示各政府部門評估情況，並協助居民及登山人士撤離。鹿兒島氣象台今早派出2名工作人員，到櫻島實地勘察，調查火山灰及碎片散落的範圍及是否有民居受波及。櫻島火山今早仍不斷冒出大量濃煙。氣象廳指火山目前仍持續處於膨脹狀態，正密切監察情況。

