日本櫻島火山連續兩日爆發！3千米濃煙致超過30班航班取消

報導指 櫻島自5月12日晚上8點左右開始，觀測到顯示岩漿移動的山體膨脹和地殼變動，但這些狀況尚未解除。之後若繼續爆發，預計會有降灰影響鹿兒島市北部和姶良市等地區。

綜合多家日本傳媒報道，當地時間15日上午10時45分左右，櫻島火山南嶽山頂火口開始 爆 發，持續17小時，至16日凌晨4時告一段落，及至上午8時後又開始斷斷續續爆發， 從火山口冒出的濃煙最高時達 3000米 。

日本九州鹿兒島縣的櫻島火山昨日（5月15日）至今日（5月16日）連續多次爆發，火山灰最高衝上3000米高空。受此影響， 鹿兒島機場15日和16日逾30航班被迫取消。

據報道，由於櫻島連續爆發帶來的降灰影響，鹿兒島機場15日有25航班取消，16日至少也有7航班取消，包括日本航空、天馬航空，航線涵蓋羽田、伊丹及奄美等地，日本航空其中一班飛機甚至臨時更改目的地，全日空已提前宣布取消今日的部分航班。不少商旅客因此受困，機場內航空公司櫃檯擠滿改票與退票人潮。

訪鹿兒島宜帶備雨傘口罩 自駕時慢速行駛

日本傳媒提醒，若有旅客近期規劃前往鹿兒島降灰較多的區域旅行，需要做好防灰措施，例如使用雨傘或口罩，自駕遊時也必須注意慢速行駛。若前往預計可能有小型火山石掉落的區域，需要移動到室內或堅固的屋頂下方。