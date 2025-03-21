日本櫻花季料下周開始　東京三大地點搶先賞櫻

《日本新聞網》（NNN）報道，根據日本氣象協會預報顯示，東京的櫻花季將於24日起跑，29日各地櫻花將盛開，是全日本最早邁入櫻花季的地區。至於關西的名古屋、大阪等地，26日起也將陸續迎來櫻花季節，進入4月後，全日本各地的櫻花將陸續盛開。

目前東京已有3處地點可「搶先賞櫻」，報道表示，其中位於荒川區的汐入公園，是搞笑藝人小島義雄推薦，他展示一張照片，是去年他抱着孩子站在滿開的櫻花樹前：「剛好1年前，我帶着兒子去那裏，那時他剛出生。」汐入公園20日已有部分櫻花盛開。

比往年更長時間賞櫻

除了汐入公園，報道並推薦位於東京調布市的神代植物園，該處的東海櫻花已綻放，此外，還有千葉縣船橋安徒生公園，該處的山櫻花也逐漸綻放。

由於東京的氣溫近日將回暖，促使櫻花綻放，之後氣溫將再次下降，而氣溫越低，櫻花綻放的時間就越長，因此可望比往年更長時間欣賞到盛開的櫻花。