熱門搜尋:
網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 金像獎2025 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-03-21 15:15:14

日本櫻花季料下周開始　東京三大地點搶先賞櫻

分享：

日本即將進入賞櫻季節。（示意圖／photoAC）

adblk5

日本氣象協會最新預報，東京的櫻花季料於24日展開，可望吸引各地湧入的賞櫻人潮，日媒披露「三大搶先賞櫻地點」，目前已有櫻花綻放，包括汐入公園、神代植物公園、以及千葉縣船橋安徒生公園。

櫻花季於24日起跑

《日本新聞網》（NNN）報道，根據日本氣象協會預報顯示，東京的櫻花季將於24日起跑，29日各地櫻花將盛開，是全日本最早邁入櫻花季的地區。至於關西的名古屋、大阪等地，26日起也將陸續迎來櫻花季節，進入4月後，全日本各地的櫻花將陸續盛開。

adblk6

目前東京已有3處地點可「搶先賞櫻」，報道表示，其中位於荒川區的汐入公園，是搞笑藝人小島義雄推薦，他展示一張照片，是去年他抱着孩子站在滿開的櫻花樹前：「剛好1年前，我帶着兒子去那裏，那時他剛出生。」汐入公園20日已有部分櫻花盛開。

圖為東京上野公園去年4月初櫻花盛放。(資料圖片) 東京上野公園去年4月初櫻花盛放，民眾湧往賞花。(資料圖片) 東京上野公園去年4月初櫻花盛放，民眾到來賞花。(資料圖片) 東京上野公園去年4月初櫻花盛放，民眾拍攝美景。(資料圖片) 圖為東京上野公園去年4月初櫻花盛放。(資料圖片) 東京上野公園去年4月初櫻花盛放，民眾湧往賞花。(資料圖片)

比往年更長時間賞櫻

除了汐入公園，報道並推薦位於東京調布市的神代植物園，該處的東海櫻花已綻放，此外，還有千葉縣船橋安徒生公園，該處的山櫻花也逐漸綻放。

由於東京的氣溫近日將回暖，促使櫻花綻放，之後氣溫將再次下降，而氣溫越低，櫻花綻放的時間就越長，因此可望比往年更長時間欣賞到盛開的櫻花。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

日本氣象株式會社於3月13日更新的櫻花開花預測地圖，預測日期較上一回推遲1至3日。 今年櫻花開花日期主要集中在3月尾，因此櫻花盛開日期亦延遲至4月初。(日本氣象株式會社3月13日更新) 日本氣象協會JWA亦有更新有關日本櫻花盛開的消息，與日本氣象株式會社的預測約有3至5日差異。 開花儀表是日本氣象株式會社為賞櫻人士提供櫻花開花現況的網站。 以被預測為首個櫻花開花的城市東京為例，現時櫻花的生長率大約為68%。 位於關西的大阪府的櫻花生長率則為54%。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能