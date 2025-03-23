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國際
2025-03-23 20:51:47

日本櫻花季正式展開 高知及熊本同日率先宣布開花(多圖)

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日本高知市及熊本市氣象台周日宣布，染井吉野櫻標準本開花，成為日本官方確認今年最早開花的地區，也標誌著櫻花季正式展開。(互聯網)

日本高知市及熊本市氣象台周日宣布，染井吉野櫻標準本開花，成為日本官方確認今年最早開花的地區，也標誌著櫻花季正式展開。(互聯網)

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日本高知市及熊本市的氣象人員周日(23日)宣布，作為開花標準的染井吉野櫻花樹開花，成為日本官方確認今年最早開花的地區，也標誌著櫻花季正式展開。高知市開花時間與去年為同一天，熊本市比去年早了3天。

日本放送協會(NHK)報道，高知地方氣象台周日下午2時過後，觀察位在高知城附近的染井吉野櫻標準木，並確認樹上逾10朵開花，到達開花標準的5朵至6朵以上，因此宣布「高知市櫻花已開」。

高知櫻花開花時間與去年相同

高知市是連續第2年，成為日本各地氣象台觀測染井吉野櫻之中，最早宣布開花的地區。氣象台表示，高知市開花的時間幾乎與往年相同，預測未來一周左右當地櫻花會盛開。氣象台調查官森將人指，「本月中旬左右，當地雖然受到寒流影響、氣溫下降，但昨天(周六)氣溫回升，使花朵綻放」。
 

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日本高知市及熊本市氣象台周日宣布，染井吉野櫻標準本開花，成為日本官方確認今年最早開花的地區，也標誌著櫻花季正式展開。(互聯網) 東京上野公園櫻花早於本月中旬已盛開，民眾拍攝花朵美態。(路透社) 東京上野公園櫻花早於本月中旬已盛開，民眾拍攝花朵美態。(路透社) 東京上野公園櫻花早於本月中旬已盛開，民眾到來賞花。(路透社) 東京上野公園櫻花早於本月中旬盛開。(路透社) 東京上野公園櫻花早於本月中旬盛開，鳥兒鑽進花叢。(路透社) 東京上野公園櫻花綻放。(路透社) 東京上野公園櫻花綻放，民眾在櫻花樹下拍照。(路透社) 東京上野公園櫻花綻放，民眾寫意賞花。(路透社) 東京上野公園櫻花綻放，民眾寫意賞花。(路透社) 東京淺草寺附近的櫻花盛開，民眾賞櫻打卡。(路透社)

熊本縣回暖 使櫻花綻放

熊本縣周日氣溫上升，其中甲佐町錄得攝氏24.5度，多地氣溫比往年平均高出4至7度。熊本氣象台下午3時前，在熊本市西區一處公共機關的用地內，確認染井吉野櫻標準木，有10朵以上開花，因而宣布「熊本市櫻花已開」。氣象台預測，熊本市的染井吉野櫻會在未來一周至10天左右盛開。

東京多地櫻花早於本月中旬已盛開，不少民眾在社交網分享櫻花綻放照片。
 

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