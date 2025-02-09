日本櫻花最新預測 東京3月24日搶先開花 福岡3月25日 大阪京都接力

日本兩間民間氣象公司本月6日分別公布今年染井吉野櫻開花的最新預測，最早開花地區可能是3月20日的福岡，或3月24日的東京。
日本氣象株式會社最新預測
日本氣象株式會社公布今年第3次櫻花開花預測，東京可能搶先在3月24日開花，接著九州、四國及本州中部太平洋側地區將陸續開花。
此外，預測日本多數地區櫻花開花時間可能跟往年差不多或來得晚，例如東京、大阪及名古屋等地可能跟往年差不多。京都、福岡等地預料將比往年遲開花。
東京可能在3月24日開花、4月1日盛開；大阪及京都可能在3月29日開花、4月5日及6日盛開；福岡可能在3月25日開花、4月3日盛開。
日本Weather Map最新預測
民間氣象公司Weather Map亦公布最新櫻花開花預測，福岡可能在3月20日搶先開花，接著是東京，在3月21日開花。
福岡可能在3月20日開花、3月28日盛開；東京可能在3月21日開花、3月29日盛開；大阪可能在3月26日開花、4月2日盛開；仙台可能在4月5日開花、4月10日盛開；札幌可能在4月25日開花、4月29日盛開。
日本氣象新聞預測
日本氣象新聞(Weathernews)在上月29日公布第2次櫻花開花預測，東京染井吉野櫻將搶先在3月21日開花；緊接著在3月22日開花的地區，分別是福岡、高知、廣島及橫濱。
氣象廳以染井吉野櫻作觀測
日本氣象協會指出，氣象廳一般會用染井吉野櫻來觀測櫻花開花及滿開狀態，但在染井吉野櫻不常見的北海道部分地區會用大山櫻(另稱蝦夷山櫻)、在西南群島用山櫻花作觀測。
櫻花開花與盛開標準
開花與盛開的標準是，當地由氣象廳指定作為觀測的標準木上開花5到6朵，便代表今年櫻花開花。如果標準木上逾8成花蕾都綻放，代表今年櫻花盛開。
因各民間氣象公司預測或有出入，櫻花開花等相關資訊僅供參考。