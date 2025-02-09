日本櫻花最新預測 東京3月24日搶先開花 福岡3月25日 大阪京都接力

日本兩間民間氣象公司本月6日分別公布今年染井吉野櫻開花的最新預測，最早開花地區可能是3月20日的福岡，或3月24日的東京。

日本氣象株式會社最新預測

日本氣象株式會社公布今年第3次櫻花開花預測，東京可能搶先在3月24日開花，接著九州、四國及本州中部太平洋側地區將陸續開花。

此外，預測日本多數地區櫻花開花時間可能跟往年差不多或來得晚，例如東京、大阪及名古屋等地可能跟往年差不多。京都、福岡等地預料將比往年遲開花。

東京可能在3月24日開花、4月1日盛開；大阪及京都可能在3月29日開花、4月5日及6日盛開；福岡可能在3月25日開花、4月3日盛開。