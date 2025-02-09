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國際
2025-02-09 20:58:49

日本櫻花最新預測 東京3月24日搶先開花 福岡3月25日 大阪京都接力

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日本往年櫻花綻放。(資料圖片)

日本往年櫻花綻放。(資料圖片)

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日本兩間民間氣象公司本月6日分別公布今年染井吉野櫻開花的最新預測，最早開花地區可能是320日的福岡，或324日的東京。

日本氣象株式會社最新預測

日本氣象株式會社公布今年第3次櫻花開花預測，東京可能搶先在324日開花，接著九州、四國及本州中部太平洋側地區將陸續開花。

此外，預測日本多數地區櫻花開花時間可能跟往年差不多或來得晚，例如東京、大阪及名古屋等地可能跟往年差不多。京都、福岡等地預料將比往年遲開花。

東京可能在324日開花、41日盛開；大阪及京都可能在329日開花、45日及6日盛開；福岡可能在325日開花、43日盛開。

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日本Weather Map最新預測

民間氣象公司Weather Map亦公布最新櫻花開花預測，福岡可能在320日搶先開花，接著是東京，在321日開花。

福岡可能在320日開花、328日盛開；東京可能在321日開花、329日盛開；大阪可能在326日開花、42日盛開；仙台可能在45日開花、410日盛開；札幌可能在425日開花、429日盛開。

日本往年櫻花綻放。(資料圖片) 日本往年櫻花綻放。(資料圖片) 日本往年櫻花綻放。(資料圖片) 日本往年櫻花綻放。(資料圖片) 日本往年櫻花綻放。(資料圖片)

日本氣象新聞預測

日本氣象新聞(Weathernews)在上月29日公布第2次櫻花開花預測，東京染井吉野櫻將搶先在321日開花；緊接著在322日開花的地區，分別是福岡、高知、廣島及橫濱。

氣象廳以染井吉野櫻作觀測

日本氣象協會指出，氣象廳一般會用染井吉野櫻來觀測櫻花開花及滿開狀態，但在染井吉野櫻不常見的北海道部分地區會用大山櫻(另稱蝦夷山櫻)、在西南群島用山櫻花作觀測。

櫻花開花與盛開標準

開花與盛開的標準是，當地由氣象廳指定作為觀測的標準木上開花56朵，便代表今年櫻花開花。如果標準木上逾8成花蕾都綻放，代表今年櫻花盛開。

因各民間氣象公司預測或有出入，櫻花開花等相關資訊僅供參考。

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