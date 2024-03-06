日本櫻花2024｜日本氣象協會最新預測 東京櫻花3月19日開花25日滿開

名古屋將在3月21日開花；大阪及廣島3月22日開花；仙台將在3月31日開花；青森4月18日開花；北海道札幌將在4月27日開花。

根據最新預測，今年日本各地染井吉野櫻開花日會較往年來得早，東京及高知預計將在3月19日開花，福岡等地將在3月20日開花，目前預測東京櫻花滿開日將是3月25日。

至於櫻花滿開日預測，預測東京將在3月25日；大阪與廣島同為3月30日；秋田市4月18日；青森4月22日；北海道札幌為4月30日。

各氣象機構作出的櫻花花期預測

雖然日本各地3月上旬氣溫變化較大，但整體來說，平均氣溫將與過往相差不遠。不過，從3月中旬到下旬，許多地方的平均氣溫將高於往年，因此預料櫻花開花較往年更早開花。

日本氣象新聞公司(Weathernews)亦公布開花預測，今年將由東京市區在3月19日打頭陣，東北地區北部接著在4月上旬開花，北海道在4月中旬開花。