日本歌舞伎町出現《阿凡達》？青少年服用大量安眠藥只為擁有「藍舌頭」

歌舞伎町附近有一區名為「東橫」，該地是青少年最常出沒的地段，常會發生滋事打架的事件，因此警方會固定派員巡邏，不過最近他們發現，有越來越多的青少年，舌頭都會呈現詭異的「藍色」，就像電影《阿凡達》裡面的角色一樣。

記者鄒慈芸／綜合報導

日本東京新宿的夜生活熱區「歌舞伎町」，近期流行起一股「藍舌頭」風潮，年輕人吃下一種藍色的安眠藥，來讓舌頭染色，不過大量服用安眠藥會導致出現幻覺，嚴重的話甚至會致死，因此警方加派人力，在該地區附近進行藥物宣導。

歌舞伎町附近有一區名為「東橫」，該地是青少年最常出沒的地段，常會發生滋事打架的事件，因此警方會固定派員巡邏，不過最近他們發現，有越來越多的青少年，舌頭都會呈現詭異的「藍色」，就像電影《阿凡達》裡面的角色一樣。

員警進一步攔下這些青少年，詢問他們的舌頭是怎麼一回事，有一位15歲的女孩便提到「這是一種安眠藥，會讓你的舌頭變成藍色，它還可以更藍一點」，與此同時，女孩還拿出手機，展示了自己「藍舌頭」的照片並表示「這個藥是當你生氣的時候吃的」。

就附近巡邏員警觀察，當夜色漸深，路上的「藍舌頭」就愈多，對新世代的年輕人而言，擁有藍舌頭是一件值得炫耀的事，研究藥物過量問題的日本學者松本敏彥指出「我非常擔心，甚至感覺到一股危機感，因為孩子正在用不斷服藥的方式面對生活中的不順遂」。

由於這些藥物，是可以直接在藥局購買的「非處方藥」，因此警方也只能進行柔性勸導，有藥師就說明，雖然藥局有數量購買限制，但是只要換一間，就可以繼續購買，根本無濟於事。

松本敏彥提到，大量服用非處方藥會導致幻覺、意識喪失和器官損傷，有些青少年會就醫表示自己「失眠」，藉此取得處方安眠藥，如果是服用過量處方安眠藥，可能會導致意識喪失後窒息和呼吸停止，最壞的情況下，會導致死亡。

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