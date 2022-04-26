日本毆學生足球教練傳已請辭　網再傳主帥指責爆料學生

上星期在日本熊本縣爆出的高校足球教練毆打學生，再有後續事件。日本傳媒報道，該名毆打學生的30多歲教練，在影片爆出的翌日已向校方請辭，不過該校的主教練卻在周一被爆出，曾與受害男生以及發布影片的學生進行對話，指責爆料的學生為加害者，又指自己也是受害者。
日本熊本縣秀岳館高校，一名足球部教練上周三(20日)被網傳的一段影片，顯示一名30多歲男教練在足球部宿舍內，向一名三年級學生拳打腳踢。日本傳媒今日(26日)報道，涉事的足球教練，在上周四已向校方提出辭職。只是因為警方已介入調查案件，令到有關的辭職信處於預備狀況，因為教練的事件可能面對校方解僱的嚴厲處分，而不是教練自動辭職。
校方周一向學生解釋及致歉
校方據報在周一的早會，召集各個年級的學生進行了3小時的會議，並向逾千名學生解釋和致歉，可是有關問題未有因此而結束。在周一下午，有網民表示收到一段錄音，據報是該校足球部的主帥段原一詞的錄音，在錄音中，疑為段原指責一名公開有關片段的一名學生，批評他將影片上載是「加害者」，又指自己成為事件的「受害者」。錄音中的段原又指，事件將令他們的律師造成困擾，也可能令到他們需要作出賠償。
有關的錄音附上了段原就事件接受電視台的訪問，段原在電視的訪問中有回應有關的教練事件，段原在訪問中稱為事件造成的困擾致歉，另外又對於將一批學生呼籲的影片放上網是錯誤，並令到家長及公眾更不安，又聲稱考慮到學生的問題而將影片刪除，同時又指自己願承擔責任，希望公眾不要責怪學生。
主教練對錄音不否認亦不承認
在有關錄音流出之後，熊本縣的報章再度與段原接觸，問及有關錄音是否段原本人。段原對傳媒的回應不作可否，他聲稱自己對有關的錄音並沒有印象，無法確定錄音的男子是否自己本人，不過又表明對有關的錄音是不承認也不否認。直至下午，秀岳館高校校方再次承認有關的錄音是主教練本人，並就主教練的不當言論作出道歉。
【独自入手】秀岳館サッカー部の段原一詞監督が、事件後に朝礼で暴行動画を撮影した生徒らに「お前らは加害者」「仲間の弁護士と訴えるぞ」「完全な被害者は俺だけ」と脅迫にもとれる発言をしている音声を入手しました。— 滝沢ガレソ🐯 (@takigare3) April 25, 2022
ニュース番組「スッキリ」に生出演しキレイごとを並べる監督も添えておきます。 pic.twitter.com/svJXZnJy5k