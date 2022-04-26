日本毆學生足球教練傳已請辭　網再傳主教練自稱受害者指責爆料學生

上星期在日本熊本縣爆出的高校足球教練毆打學生，再有後續事件。日本傳媒報道，該名毆打學生的30多歲教練，在影片爆出的翌日已向校方請辭，不過該校的主教練卻在周一被爆出，曾與受害男生以及發布影片的學生進行對話，指責爆料的學生為加害者，又指自己也是受害者。

日本熊本縣秀岳館高校，一名足球部教練上周三(20日)被網傳的一段影片，顯示一名30多歲男教練在足球部宿舍內，向一名三年級學生拳打腳踢。日本傳媒今日(26日)報道，涉事的足球教練，在上周四已向校方提出辭職。只是因為警方已介入調查案件，令到有關的辭職信處於預備狀況，因為教練的事件可能面對校方解僱的嚴厲處分，而不是教練自動辭職。

校方周一向學生解釋及致歉

校方據報在周一的早會，召集各個年級的學生進行了3小時的會議，並向逾千名學生解釋和致歉，可是有關問題未有因此而結束。在周一下午，有網民表示收到一段錄音，據報是該校足球部的主帥段原一詞的錄音，在錄音中，疑為段原指責一名公開有關片段的一名學生，批評他將影片上載是「加害者」，又指自己成為事件的「受害者」。錄音中的段原又指，事件將令他們的律師造成困擾，也可能令到他們需要作出賠償。