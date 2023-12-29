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國際
2023-12-29 17:15:35

日本民企成功將牛糞牛尿轉化為火箭燃料　預計最快明年試射

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日本民企成功將牛糞牛尿轉化為火箭燃料　預計最快明年試射

日本北海道民間企業開發了一款小型火箭，採用牛糞牛尿製成的「液化生物甲烷」作為燃料，創下全球民間企業的創舉，預計明年或更遲的時間試射。

發酵萃取沼氣作液態燃料

據《NNN》報道，12月初日本民間企業星際科技「Interstellar Technologies」，在北海道十勝地區的大樹町進行一場火箭引擎燃燒測試，備受全球關注。因為這引擎用的燃料，竟然是牛糞牛尿製成的「液化生物甲烷」。

據悉，業者將收集來的牛糞牛尿發酵，萃取沼氣，做成火箭引擎用的液態燃料。在測試過程中，引擎啟動後，噴出10到15米長的藍色和橘色火焰，溫度也飆到了攝氏3000度，爆發力相當驚人。

利用「天然恩惠」變成環保燃料

在場的天然氣公司工程師稱：「這是液態生物甲烷的生產廠，我們把農場收集來的沼氣，放到容器中帶來這裡，我們生產高純度的生物甲烷，可以當作火箭燃料使用。」

選擇在大樹町研發和製作也是別有用心。因為當地「牛比人多」，據人口僅5300人，卻有2.5萬頭乳牛。民間企業選擇就地取材，利用這「天然恩惠」變成生化燃料，他們表示不僅不會讓火箭效能降低，還能降低發射成本，兼顧地球環保。

該家企業預計明年或更遲的時間，用牛糞製成的「液化生物甲烷」作為燃料來發射火箭。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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