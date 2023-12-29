日本民企成功將牛糞牛尿轉化為火箭燃料　預計最快明年試射

日本北海道民間企業開發了一款小型火箭，採用牛糞牛尿製成的「液化生物甲烷」作為燃料，創下全球民間企業的創舉，預計明年或更遲的時間試射。

發酵萃取沼氣作液態燃料

據《NNN》報道，12月初日本民間企業星際科技「Interstellar Technologies」，在北海道十勝地區的大樹町進行一場火箭引擎燃燒測試，備受全球關注。因為這引擎用的燃料，竟然是牛糞牛尿製成的「液化生物甲烷」。

據悉，業者將收集來的牛糞牛尿發酵，萃取沼氣，做成火箭引擎用的液態燃料。在測試過程中，引擎啟動後，噴出10到15米長的藍色和橘色火焰，溫度也飆到了攝氏3000度，爆發力相當驚人。