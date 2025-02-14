日本民眾對中國觀感輕微改善　經濟代表團下周訪華

日本內閣府公布，他們去年底就各國的外交關係向日本國民進行的調查，當中日本人中國的觀感輕微回升，不過抱有正面觀感的仍不足2成，而對美國觀感也隨特朗普（Donald Trump）上台下跌。另外日本經濟代表團會在下周日（16日）出訪北京。
日本內閣府去年10月至11月期間，透過郵寄問卷向3,000名18歲以上男女國民作出的外交關係民意調查，並回收到當中57.8%的問炮。其中對於中國回應「抱有好感」及「稍為有點好感」合計有14.7%，比2023年9月的調查輕微上升2個百分點。日本媒體指，相信是因為在去年9月期間，中國對福島第一核電廠排放核處理水而停止輸入日本水產的決定，有計劃作出改變有關。然而對中國回應「感覺不太好」以及「稍為沒有好感」的回應，仍有84.7%，雖然是自2020年以來首次下降，不過也只減少2個百分點。而認為日中關係「良好」及「稍為良好」的也僅得8.8%，比上次調查上升3.2個百分點。
至於對美國方面，「抱有好感」及「稍為有點好感」達84.9%，比上次調查下跌2.5個百分點，也是4年來首次跌穿85%的水平。調查相信是去年11月特朗普再次當選總統有關。而對俄羅斯「抱有好感」及「稍為有點好感」雖然比之前一年上升0.9個百分點，但也只有5%，對比安倍晉三與普京（Vladimir Putin）於2013至19年間多次會談時約20%的水平有顯著的惡化。
對南韓觀感連續五年上升
另外認為日本與南韓關係「良好」及「稍為良好」達到51.2%，較之前一年上升5.1個百分點，是連續5年增加，而且在年輕人層面增幅明顯，在18至29歲的年齡層達72.6%支持。至於北韓問題，日本所關心的事件中，最多是有關「導彈問題」達76.8%，而其次是「綁架日本人問題」的76%，「核問題」以67.5%排在第3。而當中飛彈問題比前一年減少了1.1個百分點，而綁架及核問題就有上升。
另外日本的經濟代表團會在周日訪問北京，當中包括日本的工商會及經濟協會的代表約230人，較去年人數有所增加，並預計會與主席習近平及總理李強等領導人會面。日本媒體指，預計代表團會就着美國增加關稅的可能，期望增強與中國的經濟往來，同時就着稀土及半導體出口的限制作討論，並反映有關於程序欠透明的反間諜法提出批評等。