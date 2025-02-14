日本民眾對中國觀感輕微改善　經濟代表團下周訪華

日本內閣府公布，他們去年底就各國的外交關係向日本國民進行的調查，當中日本人中國的觀感輕微回升，不過抱有正面觀感的仍不足2成，而對美國觀感也隨特朗普（Donald Trump）上台下跌。另外日本經濟代表團會在下周日（16日）出訪北京。

日本內閣府去年10月至11月期間，透過郵寄問卷向3,000名18歲以上男女國民作出的外交關係民意調查，並回收到當中57.8%的問炮。其中對於中國回應「抱有好感」及「稍為有點好感」合計有14.7%，比2023年9月的調查輕微上升2個百分點。日本媒體指，相信是因為在去年9月期間，中國對福島第一核電廠排放核處理水而停止輸入日本水產的決定，有計劃作出改變有關。然而對中國回應「感覺不太好」以及「稍為沒有好感」的回應，仍有84.7%，雖然是自2020年以來首次下降，不過也只減少2個百分點。而認為日中關係「良好」及「稍為良好」的也僅得8.8%，比上次調查上升3.2個百分點。