日本民眾沉痛送別安倍晉三

遇刺身亡的日本前首相安倍晉三昨舉殯走完最後一程，載著遺體的靈車從前一晚舉行守靈儀式的增上寺駛出，大批民眾聚集路旁呼喊、拍掌和揮手送別這位在任時間最長的日揆；有人不斷大叫「感激你為我們國家的貢獻」，氣氛傷感。日本政府宣布向安倍追頒最高榮譽——大勳位菊花章頸飾，是戰後第四人獲頒此榮譽。



靈車駛離增上寺後，前往安倍從政生涯中多個重要地點，各處都聚集了送別的民眾、議員和官員，包括1993年他首度當選議員晉身的眾議院，以及其所屬的自民黨總部，首相岸田文雄則率領大臣和職員站在首相辦公室大樓前，向靈車鞠躬致意。安倍昭惠捧著丈夫靈牌坐在靈車前座，不時望向送別的民眾致意，她雙眼通紅難掩喪夫之痛。安倍的遺體最後運往品川區的殯儀館火化。