日本民眾沉痛送別安倍晉三

遇刺身亡的日本前首相安倍晉三昨舉殯走完最後一程，載著遺體的靈車從前一晚舉行守靈儀式的增上寺駛出，大批民眾聚集路旁呼喊、拍掌和揮手送別這位在任時間最長的日揆；有人不斷大叫「感激你為我們國家的貢獻」，氣氛傷感。日本政府宣布向安倍追頒最高榮譽——大勳位菊花章頸飾，是戰後第四人獲頒此榮譽。
靈車駛離增上寺後，前往安倍從政生涯中多個重要地點，各處都聚集了送別的民眾、議員和官員，包括1993年他首度當選議員晉身的眾議院，以及其所屬的自民黨總部，首相岸田文雄則率領大臣和職員站在首相辦公室大樓前，向靈車鞠躬致意。安倍昭惠捧著丈夫靈牌坐在靈車前座，不時望向送別的民眾致意，她雙眼通紅難掩喪夫之痛。安倍的遺體最後運往品川區的殯儀館火化。
妻：感謝一直保護我
自民黨稱，周一守靈夜約2,500人前來，包括正到訪當地的美國財長耶倫和豐田汽車社長豐田章男等政商界人士。昨日的葬禮則以私人形式舉行，出席者包括岸田文雄、國會議員和家屬。報道指安倍昭惠致悼詞時稱，感謝丈夫為她帶來很多人生體驗，「我十分之感激，他一直都保護我」。她指對丈夫溘然而逝仍感到不真實，「作為政治家他很多事還未完成，但他播下種子，我肯定它們會發芽成長」。曾任安倍副手和首相、81歲的麻生太郎致辭時說，原本應由安倍為他致悼詞，指對方是日本戰後最有才華的政治家，提升了日本國際形象。安倍上周五在街頭拉票時遭槍殺，終年67歲。他2006年至07年首度上台，為日本最年輕首相，其後於2012至2020年再掌政，但再因健康問題辭職。