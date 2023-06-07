日本民調：76.9%受訪者擔心飯碗比AI搶走

隨著AI聊天機械人ChatGPT崛起，愈來愈多公司企業採用相關技術，取代人力工作，甚至有經濟學家認為，全球多達3億個全職工作有可能被AI取代。根據一項日本最新民意調查，顯示有76.9%的人認為AI會搶走工作，而且年齡層愈低，愈將此視為未來威脅。
日本《共同社》報道，在東京提供就職機會諮詢服務的調查機構「Job綜研」公布相關調查，受訪對象以全國20歲以上的社會人士為主，訪問了596名年齡介乎20至59歲的受訪者。這項調查先是指出，隨著AI的普及，無疑會給社會「帶來巨大變化」，未來預計將在教育、醫療、金融等更多領域被廣泛使用。在對AI印象的多選詢問中，回答「感興趣」者為最多，佔76.4%，其次69.4%「期待」；回答「不安」和「恐懼」的人，則分別有20.7%和15.0%。
年齡層愈低愈心擔心被AI取代
另外，有31.1%受訪者表示，「在工作中使用過AI」。表示在今後的工作中「會積極使用」的佔86.5%。認為AI能「提高工作效率」的人佔91.1%。不過也有高達76.9%的人表示，擔心AI會搶走人類工作，年齡層愈低愈會出現將此視為未來威脅的傾向，在20多歲年輕人中，擔憂工作被搶走的佔比達到81.7%。Job綜研室長堀雅一分析指：「可以認為，在人類學習善於與之相處的同時，推進法律監管等也很重要」。