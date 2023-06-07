日本民調：76.9%受訪者擔心飯碗比AI搶走

隨著AI聊天機械人ChatGPT崛起，愈來愈多公司企業採用相關技術，取代人力工作，甚至有經濟學家認為，全球多達3億個全職工作有可能被AI取代。根據一項日本最新民意調查，顯示有76.9%的人認為AI會搶走工作，而且年齡層愈低，愈將此視為未來威脅。

日本《共同社》報道，在東京提供就職機會諮詢服務的調查機構「Job綜研」公布相關調查，受訪對象以全國20歲以上的社會人士為主，訪問了596名年齡介乎20至59歲的受訪者。這項調查先是指出，隨著AI的普及，無疑會給社會「帶來巨大變化」，未來預計將在教育、醫療、金融等更多領域被廣泛使用。在對AI印象的多選詢問中，回答「感興趣」者為最多，佔76.4%，其次69.4%「期待」；回答「不安」和「恐懼」的人，則分別有20.7%和15.0%。