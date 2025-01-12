日本氣象新聞預測東京櫻花3月21日搶先開 氣象株式會社則料福岡3月22日先開花

又到規劃賞櫻行程的時候……日本民間氣象公司近日公布今年第一次染井吉野櫻開花預測，東京可能在3月21日搶先開花。另一間氣象公司則預測，今年率先開花地區可能是高知、福岡及鹿兒島，預料將於3月22日開花。

日本氣象新聞公司(Weathernews)公布今年第一次櫻花開花預測，東京染井吉野櫻將在3月21日開花，是全日本最早開花的地區。緊接著預計於3月22日開花的地區是橫濱和高知。

根據預測，今年西日本及東日本大廣泛地區開花時間都跟往年差不多。北日本會比往年較早開花，預計北海道開花時間料將提早一周左右。