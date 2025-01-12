日本氣象新聞預測東京櫻花3月21日搶先開 氣象株式會社則料福岡3月22日先開花

又到規劃賞櫻行程的時候……日本民間氣象公司近日公布今年第一次染井吉野櫻開花預測，東京可能在3月21日搶先開花。另一間氣象公司則預測，今年率先開花地區可能是高知、福岡及鹿兒島，預料將於3月22日開花。
日本氣象新聞公司(Weathernews)公布今年第一次櫻花開花預測，東京染井吉野櫻將在3月21日開花，是全日本最早開花的地區。緊接著預計於3月22日開花的地區是橫濱和高知。
根據預測，今年西日本及東日本大廣泛地區開花時間都跟往年差不多。北日本會比往年較早開花，預計北海道開花時間料將提早一周左右。
知名賞櫻景點預測開花時間
知名賞櫻景點的預測開花時間，東京上野恩賜公園、高知縣高知公園及熊本縣熊本城同為3月22日；京都府嵐山為3月28日；青森縣弘前公園為4月18日。
從開花日起算，各地將在5天至2周左右迎接盛開時期。
料福岡3月22日開花
日本氣象株式會社日前也公布第一次櫻花開花及滿開預測，染井吉野櫻率先開花地區為福岡，料為3月22日，接著是3月24日的東京及名古屋。
目前預測各地開花時間可能跟往年差不多，從3月22日的高知、福岡及鹿兒島率先開花後，關東甲信地區、東海地區及本州西端地區也將依次序開花。
札幌預計5月1日開花
根據預測，東京3月24日開花後，將在3月31日滿開；大阪3月27日開花後，將在4月3日滿開；青森4月21日開花後，將在4月25日滿開；札幌5月1日開花後，將在5月5日左右滿開。