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國際
2025-01-12 16:32:46

日本氣象新聞預測東京櫻花3月21日搶先開 氣象株式會社則料福岡3月22日先開花

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日本往年櫻花盛開。(資料圖片)

日本往年櫻花盛開。(資料圖片)

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又到規劃賞櫻行程的時候……日本民間氣象公司近日公布今年第一次染井吉野櫻開花預測，東京可能在321日搶先開花。另一間氣象公司則預測，今年率先開花地區可能是高知、福岡及鹿兒島，預料將於322日開花。

日本氣象新聞公司(Weathernews)公布今年第一次櫻花開花預測，東京染井吉野櫻將在321日開花，是全日本最早開花的地區。緊接著預計於322日開花的地區是橫濱和高知。

根據預測，今年西日本及東日本大廣泛地區開花時間都跟往年差不多。北日本會比往年較早開花，預計北海道開花時間料將提早一周左右。

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知名賞櫻景點預測開花時間

知名賞櫻景點的預測開花時間，東京上野恩賜公園、高知縣高知公園及熊本縣熊本城同為322日；京都府嵐山為328日；青森縣弘前公園為418日。

從開花日起算，各地將在5天至2周左右迎接盛開時期。

日本往年櫻花盛開。(資料圖片) 日本往年櫻花盛開。(資料圖片) 日本往年櫻花盛開。(資料圖片) 日本往年櫻花盛開。(資料圖片) 日本往年櫻花盛開。(資料圖片)

料福岡3月22日開花

日本氣象株式會社日前也公布第一次櫻花開花及滿開預測，染井吉野櫻率先開花地區為福岡，料為322日，接著是324日的東京及名古屋。

目前預測各地開花時間可能跟往年差不多，從322日的高知、福岡及鹿兒島率先開花後，關東甲信地區、東海地區及本州西端地區也將依次序開花。

札幌預計51日開花

根據預測，東京324日開花後，將在331日滿開；大阪327日開花後，將在43日滿開；青森421日開花後，將在425日滿開；札幌51日開花後，將在55日左右滿開。

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