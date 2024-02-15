日本氣象株式會社最新預測 櫻花季料提前來臨 東京或3月23日開花

日本氣象株式會社周四(15日)公布今年第4回櫻花的開花與滿開預測，由於今年氣溫高於往年，因此全日本花期將與往年持平或提早。東京預料3月23日開花、3月30日滿開；京都則預估3月24日開花、4月1日滿開。 日本氣溫料高於往年 氣象株式會社預測，今年全日本吉野櫻打破休眠的時間較往年遲，但休眠打破後，氣溫預料將高於往年，因此花芽的生長速度將加快，導致花期與往年相同，或提早開花。 預測高知最早開花 跟第3回開花與滿開預測相比，最新預測把北日本的開花時間提早1至2天，但東日本、西日本許多地方反而推遲1至2天。預料最早開花的為高知的3月20日，接著關東甲信、東海、九州等地陸續開花。

此外，民間氣象情報公司Weathernews周四亦公布「第3回櫻開花預測」，同樣認為今年花期將比往年提前，尤其是北陸及北日本，將提早一周以上。