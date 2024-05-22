日本水族館唯一雄性海獺無性慾　專家擔心絕後

日本三重縣鳥羽市的鳥羽水族館近日官宣館內的人氣海獺「梅伊」為鳥羽市大使，著名的梅伊在過去曾經引起一股海獺潮。日本在過去巔峰時期各地水族館曾養有122隻水獺，惟因為雄性海獺不發情，雌性海獺又難以撫育幼崽，導致數量遞減，如今只剩下3隻。

《讀賣新聞》報道，鳥羽水族館周一(20日)將人氣海獺「梅伊」被任命為「鳥羽市大使」，並舉行了盛大的大使委任儀式，梅伊的飼養員石原良浩還送給牠一個寫著「任梅(命)書」的海鮮雪糕。鳥羽水族館館長若井嘉人表示：「很高興海獺能夠在全國範圍內宣傳鳥羽的品牌」，市長中村紀一郎則表示：「我們希望利用梅伊的知名度向整個城市傳播信息」。目前日本圈養的海獺只剩下3隻，因為繁殖出現困難，如今卻只剩鳥羽水族館的2隻雌性海獺和福岡市海洋世界海之中道的1隻17歲雄海獺。