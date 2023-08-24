日本池袋男子持刀尋死　向警察呼：開槍打死我（有片）

日本網絡今日（24日）廣傳了一段片段，一名男子在池袋車站外的派出所，持刀與多名警員對峙。據報警察指，男子在被制伏後指，因為想尋死，並相信持刀向着警察就會被用槍擊斃而犯事。

日本媒體報道，今早5時半左右，在東京都的池袋車站東口的派出所，一名男子在遇到一名女警時，突然拿刀揮向女警的臉施襲，及後被趕到的男警制伏，並以阻礙執行公務以及違反刀槍法例而被拘捕，遇襲的女警未有受傷。根據警方公布，襲擊的男子自稱無業，43歲，在練馬區居住。在事發時，當他遇到女警就叫停並把刀拿出。他向警方表示希望尋死：「我是想死，我想如果向警察揮刀，他們就會用槍把我殺了。」

從網上的影片見到，男子之後被至少5名的警員包圍，當中有人用警棍企圖打跌其手上的刀具，並有至少兩名警察持盾戒備。男子一直與警察對峙，直到一名警員拿出手槍指向男子，他之後衝上前挑釁持槍的警員。不過網民對於警員及男子的對峙感興趣，有網民就認為，日本警察應引入電槍協助執法，在這種狀況下比襲男子繼續揮刀好。不過也有人笑，男子持刀的動作如電子遊戲《侍魂》角色的霸王丸。