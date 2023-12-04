日本沖繩去年騷亂事件　涉案警員庭上向被打盲少年道歉

日本沖繩縣去年初爆發青少年衝擊警署事件，涉事的警員今日（4日）上庭受審，由於他承認所有的控罪，案件在即日審結，並在月底作出判決。檢控方就要求31歲的警員罰款100萬日圓，而警員就在庭上向被打至右眼失明的青年道歉。

在去年初，一名當時17歲的高中生，被警察驅趕暴走族時，用警棍揮中其右邊臉部，導致眼球爆裂。31歲的警員被以工作疏忽致他人受傷的罪名，今日在沖繩那霸地方法院受審。警員承認有關的指控下，案件在即日完成審理，並在本月25日進行判決。高中生透過受害者系統，由檢控方讀出其供詞，指自己的生活因為事件而大受打擊，要求對警員採取嚴厲處分。而檢察官提出對警員作100萬日圓的罰款，而辯方亦希望以罰款解決。