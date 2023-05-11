日本沖繩夜空現長尾火球 專家研判為中國火箭殘骸(有片)

神奈川縣平塚市博物館天文學研究員藤井大地推斷，可能是去年11月升空的長征3號乙運載火箭殘骸。

綜合日本電視台(Nippon TV)與朝日電視台報道，當地時間晚上8時半左右，先後有民眾目擊到沖繩縣等地的夜空出現帶有明亮軌跡並緩慢移動的火球狀物體，片段上傳社交網後引發熱議。

日本沖繩縣周三(10日)夜空出現帶有明亮軌跡的火球狀物體，專家研判可能是中國去年底發射火箭的殘骸落入大氣層。

為何火箭殘骸到今年才墜落地球？

藤井說，長征3號乙運載火箭當時成功升空，所留殘骸估計於周三晚8時45分左右墜落，而當晚的目擊情報都在8時35分左右。雖與估計時間有10分鐘誤差，但從進入大氣層後速度會加快來看，幾乎可以肯定是長征3號乙運載火箭。

為何去年發射的火箭殘骸到今年才墜落？藤井解釋，運載人造衛星升空後的火箭，照理說會一直在太空「漂流」，但慢慢受到阻力影響，最終會掉落回地球上。

他說，像這次這種大小的殘骸掉落回地面並不罕見，不用過度擔憂。