日本沖繩孔廟設置「合憲」　過去曾被判違反政教分離

日本沖繩那霸市的唯一孔廟，「久米至聖廟」在2021年因為縣政府轄免土地使用費，被日本最高法院裁定違憲，最終需要繳付土地費用。不過有關市民之後再入稟，質疑孔廟本身的存在也可能違憲，最終法院裁判就認為廟宇的設置「合憲」。
在2021年的2月，沖繩縣的一批市民入稟，指那霸市政府豁免久米至聖廟的土地使用費，達反了日本憲法的政教分離原則，「向特定宗教提供便利或利益」，當時的最高法院裁定有關豁免確實違反了憲法，要求市政府向宗教團體取回土地使用權的費用。而今次的案件與之前的不同，有關案件是與廟宇的設置是否違憲。
指設置廟宇非宗教目的
日本最高法院的第一小法庭，今日（17日）在5位法官一致裁定並沒有違憲。法庭指出，有關廟宇的設置與「歷史、文化的價值及作為旅遊資源的目的有着重要意義，設置的許可並不存在宗教的目的。」故裁定有關設置合憲。法庭又指，廟宇因為需要繳交土地使用費用，故並不存在特殊的利益。
有關的裁決源於由當地的「閩人三十六姓」後人成立的「久米崇聖會」在2013年提出，在那霸市的松山公園中央部份重置久米至聖廟，並獲市政府許可，以及免除團體每年576萬日圓的土地使用費，有關費用在2021年的裁決後，該會需要向市政府繳付相關費用。閩人三十六姓是明朝遷至琉球的福建36姓人的總稱，而現有組織是當時的後裔。有關的至聖廟在約300多年前建立，其後因為二次大戰被美軍炸毀，現今的地址以及建築都和以前不同，而是仿傚以前的外貌重建。