日本沖繩孔廟設置「合憲」　過去曾被判違反政教分離

日本沖繩那霸市的唯一孔廟，「久米至聖廟」在2021年因為縣政府轄免土地使用費，被日本最高法院裁定違憲，最終需要繳付土地費用。不過有關市民之後再入稟，質疑孔廟本身的存在也可能違憲，最終法院裁判就認為廟宇的設置「合憲」。

在2021年的2月，沖繩縣的一批市民入稟，指那霸市政府豁免久米至聖廟的土地使用費，達反了日本憲法的政教分離原則，「向特定宗教提供便利或利益」，當時的最高法院裁定有關豁免確實違反了憲法，要求市政府向宗教團體取回土地使用權的費用。而今次的案件與之前的不同，有關案件是與廟宇的設置是否違憲。