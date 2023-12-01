日本沖繩宮古島逾5000顆高爾夫球沉海底　專家憂破壞海洋生態

日本沖繩縣擁有許多生態豐富的自然景觀，深受各地遊客喜愛，然而最近有民眾潛水到沖繩離島宮古島時，發現超過5000顆高爾夫球堆積在海底，讓專家和民眾擔憂海洋受污染。

日媒《富士新聞網》（FNN）報道，隸屬沖繩縣的宮古島是日本數一數二的觀光勝地，但是當地民眾日前潛水時發現，海底的沙地遍布一顆顆「圓形石頭」，仔細一看竟是高爾夫球。

1小時內收集到529顆高爾夫球

一位當地居民若林泰介得知後，馬上找朋友一起到水下清理，他們才清理了1小時左右，袋子就被高爾夫球裝滿，他估算這1小時當中，一行人總共收集到529顆高爾夫球，有些已經沉在海底太久，球體表面甚至都變色了。

根據若林推算，他們清理的這些只是冰山一角，宮古島海底可能還有至少5000顆高爾夫球等待收拾。由於這處海域附近正好有高爾夫球場，若林猜測這些數不清的高爾夫球，可能就是從球場擊發，然後沉在海底。