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國際
2023-12-01 14:45:34

日本沖繩宮古島逾5000顆高爾夫球沉海底　專家憂破壞海洋生態

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日本沖繩宮古島逾5000顆高爾夫球沉海底　專家憂破壞海洋生態

日本沖繩縣擁有許多生態豐富的自然景觀，深受各地遊客喜愛，然而最近有民眾潛水到沖繩離島宮古島時，發現超過5000顆高爾夫球堆積在海底，讓專家和民眾擔憂海洋受污染。

日媒《富士新聞網》（FNN）報道，隸屬沖繩縣的宮古島是日本數一數二的觀光勝地，但是當地民眾日前潛水時發現，海底的沙地遍布一顆顆「圓形石頭」，仔細一看竟是高爾夫球。

1小時內收集到529顆高爾夫球

一位當地居民若林泰介得知後，馬上找朋友一起到水下清理，他們才清理了1小時左右，袋子就被高爾夫球裝滿，他估算這1小時當中，一行人總共收集到529顆高爾夫球，有些已經沉在海底太久，球體表面甚至都變色了。

根據若林推算，他們清理的這些只是冰山一角，宮古島海底可能還有至少5000顆高爾夫球等待收拾。由於這處海域附近正好有高爾夫球場，若林猜測這些數不清的高爾夫球，可能就是從球場擊發，然後沉在海底。

曾有人故意打波落海被罰30萬日圓

對此，海洋保護組織「Ocean Life Community14」的專家宮內幸雄說，這些高爾夫球在海中劣化、變質，於此期間也會釋放有害物質，可能會影響海洋生物的生存。

宮古島沿海一處高爾夫球場則表示，他們每年都會進行1次清理作業，之後也會繼續清理。2023年4月，宮古島就曾有一位7旬男性故意將高爾夫球打進海裡，警方依違反《廢棄物處理法》對其開罰30萬日圓（約1.58萬港元）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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