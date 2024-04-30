日本河馬被當仔養7年　無做一件事被揭是女兒身(有片)

日本大阪市天王寺動物園的河馬「小源」(ゲンちゃん)， 7年前由墨西哥來到日本後，十分受歡迎，迅速成為動物園的明星之一，詎料多年過去，小源卻遲遲沒有出現霸佔地盤等雄性河馬特有的行為，園方為牠進行DNA檢查才發現，小源其實是個女孩子。

綜合報道，小源在2012年3月出生，2017年從墨西哥野生動物園(Africam Safari)來到日本，當時墨西哥表明5歲小源是雄性，入口文件亦顯示牠是「雄性河馬」。因此，天王寺動物園為牠取了一個較男性化的名字「小源」，亦一直對外介紹小源是雄性河馬。報道指，河馬通常在10歲左右達到性成熟，雄性特徵可以從雄性河馬是否四處散布糞便爭奪領地，或向雌性河馬發出求愛信號等進行觀察。小源今年已經12歲，但遲遲未作出雄性河馬的行為特徵，引起園方的懷疑。