日本河馬被當仔養7年　無做一件事被揭是女兒身(有片)

日本大阪市天王寺動物園的河馬「小源」(ゲンちゃん)， 7年前由墨西哥來到日本後，十分受歡迎，迅速成為動物園的明星之一，詎料多年過去，小源卻遲遲沒有出現霸佔地盤等雄性河馬特有的行為，園方為牠進行DNA檢查才發現，小源其實是個女孩子。
綜合報道，小源在2012年3月出生，2017年從墨西哥野生動物園(Africam Safari)來到日本，當時墨西哥表明5歲小源是雄性，入口文件亦顯示牠是「雄性河馬」。因此，天王寺動物園為牠取了一個較男性化的名字「小源」，亦一直對外介紹小源是雄性河馬。報道指，河馬通常在10歲左右達到性成熟，雄性特徵可以從雄性河馬是否四處散布糞便爭奪領地，或向雌性河馬發出求愛信號等進行觀察。小源今年已經12歲，但遲遲未作出雄性河馬的行為特徵，引起園方的懷疑。
園長表明不會幫牠改名字
報道提到，由於河馬體型很大，難以透過肉眼確認生殖器官，因此，直至今年4月，動物園為小源進行了DNA分析，才證實原來牠是一隻雌性河馬。天王寺動物園副園長安福潔表示，小源有個相當可愛的臉龐，臉部線條也十分優雅不粗曠，雖然曾一度覺得奇怪，但並未懷疑性別，只認為牠是一個俊美的男孩，沒想到隨著小源一天天長大，才發現牠是女孩的驚人事實。但安福潔強調：「園方未來飼養方式不變，也不會幫牠改名字，依舊盡力為牠提供舒適環境」。