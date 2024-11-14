日本法律學者倡廢除死刑免冤案　政府拒絕指重大罪行難赦免

日本一批法律工作者及學者，在周三（13日）召開記者會，指為避免誤判造成的冤罪，促日本國會及內閣考慮檢討死刑的存廢問題。日本政府內閣官房長官林芳正，在例行記者會被問到有關意見時，他指對於極為嚴重的兇惡罪案，有必要判處死刑。
林芳正在今日（14日）的記者會上，被問到有關法律學者的論壇，在周三提出檢討日本法律死刑制度。林芳正表明：「政府認為廢除死刑並不合適。」他指出，在輿論對有關嚴重罪行的問題，對極大罪行的犯案者，有必要判處死刑。對於有關學者提出，國會以及內閣可以設立委員會就有關死刑存廢進行討論，林表明政府無意設立有關委員會。
指國際社會傾向廢除死刑
由一班學者及法律工作者組成的「檢討日本死刑制度論壇」在周三於日本外國記者協會舉行記者會，呼籲檢討死刑存廢。與會者指出，雖然社會上仍有人認為應保留死刑，但他們覺得沒有繼續的必要，並對日本政府及參眾兩院提交有關的檢討報告。他們指支持死刑的意見多是因為同情受害者的感情，然而支援受害人與死刑是否存續沒有關連，又指國際間傾向廢除死刑，故保留並不符合國家利益，而且死刑對防止犯罪沒有得到科學的證明。
組織又指出，在早前的「袴田案」中，死刑犯在再審後獲判無罪。事件證明一個無罪國民被判處死刑是最壞的狀況，為避免相關冤案發生，有必要作出檢討。