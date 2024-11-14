日本法律學者倡廢除死刑免冤案　政府拒絕指重大罪行難赦免

日本一批法律工作者及學者，在周三（13日）召開記者會，指為避免誤判造成的冤罪，促日本國會及內閣考慮檢討死刑的存廢問題。日本政府內閣官房長官林芳正，在例行記者會被問到有關意見時，他指對於極為嚴重的兇惡罪案，有必要判處死刑。

林芳正在今日（14日）的記者會上，被問到有關法律學者的論壇，在周三提出檢討日本法律死刑制度。林芳正表明：「政府認為廢除死刑並不合適。」他指出，在輿論對有關嚴重罪行的問題，對極大罪行的犯案者，有必要判處死刑。對於有關學者提出，國會以及內閣可以設立委員會就有關死刑存廢進行討論，林表明政府無意設立有關委員會。