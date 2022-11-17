日本法院為「快電影」作首宗侵權判決　上載者罰賠逾2800萬元

日本一對20多歲的男女，早前被包括東映、東寶、松竹等13家日本電影公司提出檢控，指控他們在網上發布多段約10分鐘的「快電影」侵權。東京都地方法院今日（17日）裁決，認同電影公司的指控，要求男女向13間公司合共賠償約5億日圓（約2803.20萬港元），是日本法院首度就「快電影」的合法性作出裁決。

包括東映、東寶、松竹等的日本大型電影公司，今年就網上不斷發布「快電影」的上載者提出起訴，指控3名上載者在未經准許而在網上發布含有其影片內容的短片。法院今日對其中一對20多歲男女，要求他們須向電影公司賠償5億日圓。電影公司指出，部份的「快電影」播放數字達1,000萬次，要求以每次200日圓的方式計算。不過法院就只要求2人賠償5億日圓，至於另一名被告的裁決之後再決定。

「快電影」是一些上載者，使用一些電影公司的宣傳片段或圖像，再加入一些字幕，表達出電影的故事甚至劇透。早年台灣YouTuber谷阿莫製作的「X分鐘看完一部XX的電影」，也就是所謂的「快電影」，不過有關的案件最後雙方和解收場。今次被定罪的男女，被指在2020年初至10月底期間，多次在YouTube上載包括《禮儀師之奏鳴曲》及《新哥斯拉》等，共54套電影內容的10至15分鐘「快電影」。