日本流感重症患者激增 中年婦送院肺功能幾乎全失｜日本流感

台灣女星大S(徐熙媛)驚傳在日本旅遊時感染流感，併發肺炎不幸離世，引起外界關注。台灣傳媒稱，日本流感高峰期雖已過，但當地醫生稱，今季流感重症患者激增，過去從未見過此情況。鹿兒島大學醫院表示，因重症個案急遽增加，ICU病房(深切治療病房)一度逼爆。當中一名五十多歲女子像大S般併發肺炎，送院時肺部功能幾乎全失，要靠「人工肺」支撐心肺功能。
MBC南日本放送上周四報道，上述五十多歲女子沒有任何慢性疾病，上月中開始發燒，在家養病，但後來肺炎惡化，於上月21日被送往鹿兒島大學醫院。急症中心主任垣花泰之指，「她被送進來時，肺功能幾乎全失」。該女子須裝上俗稱「人工肺」的體外膜氧合治療儀器(ECMO)。人工肺在新冠肺炎治療中是不可或缺的儀器。
日本流感｜福岡鹿兒島重症個案急增
垣花形容今年冬季流感情況不尋常，重症患者數量「從未如此增加這麼多」。報道指，鹿兒島大學醫院有14張重症患者病床，流感加上新冠肺炎個案一度全部爆滿。在上季流感疫情期間，該醫院總共接收約25名流感重症患者，本季卻已接收72人。由今年初至上月15日，ICU已接收5名重症患者。垣花指，情況像2022年和23年新冠疫情時，他認為新冠疫情過後接種流感針的人減少，或是導致重症增加的原因。垣花表示，有四十多歲的流感患者也因病情嚴重入院，大家不要以為年輕和健康，便掉以輕心。
除了鹿兒島，福岡大學醫院急症中心主任仲村佳彦亦指，今季的狀況跟過去不同。自去年12月至今年1月17日，該急症中心已接收10名流感重症患者。ICU有四成患者確診流感。他指出，因流感重症須裝上「人工肺」的患者在近10年相當罕見，且該患者沒有慢性病、不煙不酒。