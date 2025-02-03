日本流感重症患者激增 中年婦送院肺功能幾乎全失｜日本流感

台灣女星大S(徐熙媛)驚傳在日本旅遊時感染流感，併發肺炎不幸離世，引起外界關注。台灣傳媒稱，日本流感高峰期雖已過，但當地醫生稱，今季流感重症患者激增，過去從未見過此情況。鹿兒島大學醫院表示，因重症個案急遽增加，ICU病房(深切治療病房)一度逼爆。當中一名五十多歲女子像大S般併發肺炎，送院時肺部功能幾乎全失，要靠「人工肺」支撐心肺功能。

MBC南日本放送上周四報道，上述五十多歲女子沒有任何慢性疾病，上月中開始發燒，在家養病，但後來肺炎惡化，於上月21日被送往鹿兒島大學醫院。急症中心主任垣花泰之指，「她被送進來時，肺功能幾乎全失」。該女子須裝上俗稱「人工肺」的體外膜氧合治療儀器(ECMO)。人工肺在新冠肺炎治療中是不可或缺的儀器。