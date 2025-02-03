日本流感｜厚生勞動省：日本流感高峰可能已過 專家警告乙型流感病例可能增加

台灣藝人大S(徐熙媛)在日本旅遊期間感染流感併發肺炎離世，令人關注當地流感疫情。媒體報道，日本今季入冬以來流感大爆發，去年底患者人數創有記錄以來新高。厚生勞動省估計，從去年9月2日以來，這次流感季累計患者約為952.3萬人，儘管目前疫情可能已過高峰，但民眾仍應該持續採取防疫措施，避免感染。 專家警告：乙型流感病例可能增加 日本感染症學會流感委員會委員長石田直表示，患者人數雖已從歷史最高水平急速下降，但目前流行的甲型流感可能會被乙型流感取代，未來乙型流感病例數可能會增加。此外，還需警惕新冠病毒等其他傳染病。

日本流感患者人數近日減少 富士新聞網報道，厚生勞動省表示，根據截至1月26日的一周內接獲來自各醫療機構的報告，全國流感患者人數降至5萬4,594人，較前一周減少3萬5,000多人。 根據統計，該周平均每間醫療機構收治患者11.06人，已連續兩周減少，且47個都道府縣流感疫情都較前一周趨緩，全部低於發布警報標準的30人。



日本今季流感患者人數創新高 日本截至去年12月29日的一周流感患者人數，創下有記錄以來新高，過去一段時間有疫情擴散趨勢。厚生勞動省表示，儘管目前可能已過流感高峰期，但呼籲民眾持續採取防疫措施。

截至去年12月29日的一周內，平均每間醫療機構收治患者多達64.39人，創採用現行統計方式的1999年以來新高。 為何日本流感大爆發？ 日本專家指出，今季流感疫情擴大的主因，可能跟民眾這幾年採取新冠疫情防疫措施因而流感未有流行、導致人們流感免疫力下降有關。