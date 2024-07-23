日本海底火山海水變色 海上保安廳發航行警報 憂火山活動趨頻繁(有片)

日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊海水變色，由於可能反映火山活動頻繁，日本海上保安廳發出航行警報，呼籲來往船隻多加留意。

須美壽島是位於伊豆群島青島南方的海底火山，海上保安廳本月18日在該島東側確認海水變成茶褐色及黃綠色，範圍約300米。這是海上保安廳繼2017年後，再度在須美壽島附近確認海水變色。

因火山活動可能趨於頻繁，海上保安廳已發布航行警報，呼籲在附近海域航行的船隻多加留意。