熱門搜尋:
拜登退選 巴黎奧運 書展2024 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-07-23 19:45:34

日本海底火山海水變色 海上保安廳發航行警報 憂火山活動趨頻繁(有片)

分享：
日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊海水變色。(互聯網)

日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊海水變色。(互聯網)

日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊海水變色，由於可能反映火山活動頻繁，日本海上保安廳發出航行警報，呼籲來往船隻多加留意。

須美壽島是位於伊豆群島青島南方的海底火山，海上保安廳本月18日在該島東側確認海水變成茶褐色及黃綠色，範圍約300米。這是海上保安廳繼2017年後，再度在須美壽島附近確認海水變色。

因火山活動可能趨於頻繁，海上保安廳已發布航行警報，呼籲在附近海域航行的船隻多加留意。

日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊海水變色，反映火山活動趨於頻繁。(互聯網) 日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊海水變色，反映火山活動趨於頻繁。(互聯網) 日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊海水變色，火山口冒出白煙。(互聯網) 日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊海水變色，火山口冒出白煙。(互聯網)

專家解釋

日本電視台(Nippon TV)報道，海水變成茶褐色是確認火山活動程度高時的特徵。專家表示，相對於之前海水顏色都是變成藍色或白色的小規模程度，這次的規模稍大，且從顏色上來看也顯示火山活動程度明顯增加。

adblk5