日本海底火山海水變色 海上保安廳發航行警報 憂火山活動趨頻繁(有片)

日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊海水變色，由於可能反映火山活動頻繁，日本海上保安廳發出航行警報，呼籲來往船隻多加留意。
須美壽島是位於伊豆群島青島南方的海底火山，海上保安廳本月18日在該島東側確認海水變成茶褐色及黃綠色，範圍約300米。這是海上保安廳繼2017年後，再度在須美壽島附近確認海水變色。
因火山活動可能趨於頻繁，海上保安廳已發布航行警報，呼籲在附近海域航行的船隻多加留意。
專家解釋
日本電視台(Nippon TV)報道，海水變成茶褐色是確認火山活動程度高時的特徵。專家表示，相對於之前海水顏色都是變成藍色或白色的小規模程度，這次的規模稍大，且從顏色上來看也顯示火山活動程度明顯增加。
7月17日(水)、18日(木)に #海上保安庁 は、火山観測を実施しました。#西之島 では約10kmに渡る広範囲に変色水がみられました。#須美寿島(すみすじま)でも約7年ぶりに変色水を確認したことから、航行警報を発出して航行船舶に注意を促しています。#海域火山 データベースhttps://t.co/TVKMszBbZJ pic.twitter.com/0QU8BO281p— 海上保安庁 (@JCG_koho) July 19, 2024