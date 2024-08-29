日本海豚驚傳「性侵人類」48人受害　被咬到骨折慘縫60針傷勢曝光

日本福井縣的海水浴場驚傳海豚攻擊人的事件，過去三年有48人被咬受傷。而光是過去一個月間，就有18人受傷，有人被咬到骨折、還有人縫了60針。專家發現，他們恐遭同隻公海豚「性侵」，透過啃咬模擬性行為。

知名的渡假勝地接連兩天驚傳野生海豚咬傷遊客意外 據多家日媒綜合報道，位於福井縣敦賀半島外海100公尺處的無人小島「水島」，是知名的渡假勝地，但當地連兩天驚傳野生海豚咬傷遊客的意外。 而類似的受害案件，從三年前就開始發生，大多集中在福井縣敦賀半島一帶的海水浴場，共計48人被野生海豚咬傷，傷者中有八成都是外地遊客。而光是7月21日至8月20日就有18人被咬傷。

有傷者當場血流如注縫了60針 據《NHK》報道，傷者中，有人被咬到骨折、還有人當場血流如注縫了60針、另外還有10歲小孩右手中指被咬，縫了30針。另外一名55歲男子，為了保護孫子，只不過揮手要趕走，馬上被海豚撕咬，導致手指和左手腕受傷。 一名55歲男子原本和家人前來玩水，卻發現海豚碰到孫子的大腿，他立刻試圖用手趕走海豚，怎料下秒慘遭撕咬，導致手指、左手腕受傷。

海豚可能在性欲高漲之下對人類攻擊 另外兩名受傷男子接受《NNN》採訪時，也展示自己手臂大片瘀青，及手指縫針的傷痕。一人表示「海豚就突然從背後撞來，之後旁邊人就被狂咬。我想著絕對不能被往下拖，不然可能會死掉，所以死命游回岸邊」。 根據《NHK》報道，日本三重大學生物資源學院、海豚生態學專家森阪匡通直言，從受害者傷勢咬痕、及海豚尾鰭身傷痕來判斷，這18人恐被同一隻雄性「印太瓶鼻海豚」阿玲咬傷。 森阪教授表示，「這種海豚，雄性之間會透過互咬來模擬性行為及溝通．並非蓄意想讓人類受傷，只是想和人類溝通」，而這隻海豚可能正在逐漸習慣人類，並在性欲高漲之下對人類攻擊。



專家擔心，如果海豚繼續與人類接觸，攻擊事件可能會增多，並呼籲遊客在看到海豚時應提高警覺，盡量遠離並立即通知其他人。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章