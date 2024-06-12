日本消防署職員偽冒記者　為拍攝採訪大學打氣團最終被捕

日本一個消防署的職員，自稱因為喜歡攝影及觀看棒球賽，在早前以偽冒報章的記者走到球場，拍攝以及對大學的打氣團進行採訪，不過其後因為大學發現沒有報道而查詢，最後證實有人偽冒記者而被捕。

日本媒體報道，一名神奈川縣鎌倉市消防部的職員，30歲的野見山大地因為不當使用個人印章而被警察拘捕。據警視廳表示，野見山在今年4月，持有一名前《朝日新聞》的記者卡片，去到當時在進行大學棒球賽的東京明治神宮棒球場，拍攝以及對一間私立大學的打氣隊進行採訪。其中一名學生對有關採訪存疑，並發現最終沒有在《朝日新聞》中出現，故此向《朝日新聞》查詢，繼而揭發事件。