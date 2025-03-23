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國際
2025-03-23 16:55:48

日本深山驚現「謎之城」地圖亦無記載 真相令人意想不到

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有日本攝影師發現一座「謎之城」。(X@JIYUKENKYU_jp)

有日本攝影師發現一座「謎之城」。(X@JIYUKENKYU_jp)

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一座隱藏在日本愛媛縣深山中的神秘建築，近日引起網路熱議。這座外觀酷似戰國時代城堡的建築，不僅在地圖上難以找到，甚至連當地居民也對其一無所知，而真相也令人意想不到。

專拍廢墟的日本人氣攝影師Toshibo，日前在社交平台X上分享這座「謎之城」的照片後，迅速吸引超過2,220萬次瀏覽。Toshibo在X上發布的兩張照片中，一座古色古香的建築靜靜佇立在荒廢的山林間，四周被小溪環繞，彷彿與世隔絕數百年。他在貼文中寫道：「這座深山中的謎之城，不僅Google地圖上找不到，就連教科書上也從未提及。」

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貼文迅速引發網友熱議，紛紛猜測其來歷，有人認為它可能是某個未被記載的歷史遺跡。

有日本攝影師發現一座「謎之城」。(X@JIYUKENKYU_jp) 有日本攝影師發現一座「謎之城」。(X@JIYUKENKYU_jp) 有日本攝影師發現一座「謎之城」。(X@JIYUKENKYU_jp) 有日本攝影師發現一座「謎之城」。(互聯網) 有日本攝影師發現一座「謎之城」。(X@JIYUKENKYU_jp)

然而有熟識日本城堡的書籍編輯指出，該座城堡應該是一個「模仿品」，而並非真的城堡，亦正因如此它才從未在地圖或教科書中被標示。據報當地公務員和居住數十年的居民都對這座建築一無所知。

真相是一座名為「大野城」的廢棄餐廳

真相是，原來該個「城堡」，是一座名為「大野城」的廢棄餐廳，位於愛媛縣四國中央市。根據日本國土地理院的航拍檔案顯示，這座建築始建於1975年、1982年5月完工，原本是為吸引觀光客而打造的豪華餐廳。但自九十年代以來逐漸荒廢，最終隱沒在深山中。

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