日本深山驚現「謎之城」地圖亦無記載 真相令人意想不到

一座隱藏在日本愛媛縣深山中的神秘建築，近日引起網路熱議。這座外觀酷似戰國時代城堡的建築，不僅在地圖上難以找到，甚至連當地居民也對其一無所知，而真相也令人意想不到。

專拍廢墟的日本人氣攝影師Toshibo，日前在社交平台X上分享這座「謎之城」的照片後，迅速吸引超過2,220萬次瀏覽。Toshibo在X上發布的兩張照片中，一座古色古香的建築靜靜佇立在荒廢的山林間，四周被小溪環繞，彷彿與世隔絕數百年。他在貼文中寫道：「這座深山中的謎之城，不僅Google地圖上找不到，就連教科書上也從未提及。」