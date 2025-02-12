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國際
2025-02-12 23:15:45

日本清除積雪生意外增至12死158傷　福島雪崩22人仍受困直升機救援｜日本暴雪

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日本暴雪

日本暴雪至今釀成12死逾百傷，死傷者主要是在清除積雪時從屋頂墮下或遭雪埋。。(互聯網)

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日本遭嚴重暴雪吹襲，自2月4日至周三(12日)已造成最少12死158傷，死傷者主要是在清除積雪時從屋頂墮下或遭雪埋。福島縣福島市日前發生雪崩，導致溫泉旅官遊客被困，當局出動直升機撤離40名自願離開受困人士，另有22人仍留在山上。另方面，氣象廳指，關東至甲信地區的氣溫不斷上升，預計周四(13日)將進一步上升。在降雪量較大的地區，需小心雪崩和積雪掉落。

消防廳指出，暴雪死者集中在日本海側縣市，其中新潟縣死亡人數最多，有3人，其次是福島縣與島根縣，各有2人身亡；山形、富山、石川、福井和長野等縣也有死亡個案。至於重輕傷者則遍及北海道至四國地區的15個道府縣，同樣以日本海沿岸個案最多，新潟縣有37人受傷，山形縣33人和富山縣22人，福井縣也有19人傷勢不輕。

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