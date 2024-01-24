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國際
2024-01-24 15:28:12

日本滋賀福井大雪警告　來往名古屋大阪公路積雪大量汽車被困

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日本名神高速積雪令大量車輛被困。(X)

日本名神高速積雪令大量車輛被困。(X)

日本氣象廳公布，中部的福井及滋賀縣受到大雪天氣的影響，兩縣會有大規模的交通阻礙的風險，呼籲居民注意。而往來名古屋及大阪的名神高速公路，在岐阜關原一帶，因為大雪導致的積雪，讓大量車輛在公路上被困，當中前往名古屋方向有5.5公里的車龍，而往大阪方向亦有6.6公里車龍。

氣象廳指，福井縣的敦賀在今日（24日）早上6時為止，已錄得30厘米的積雪，而在滋賀縣的柳瀨亦有37厘米積雪。當局呼籲大雪天氣可能引發意外，呼籲當地居民的注意。

大量貨車在大雪中受困。(X) 被困的車輛都出現積雪。(X)

管理名神高速公路的NEXCO中日本公布，名神高速在岐阜縣關原出入口一帶，在今午受到大雪影響而出現擠塞，主要原因是大雪讓不少的貨車在路上拋錨及被困。當局指，在大雪警報發出後，今日下午2時岐阜關原町錄得54厘米的積雪。岐阜縣其他地方亦出現積雪，當中旅遊熱點白川鄉有96厘米積雪，滑雪勝地的飛驒市分別有40至68厘米積雪。NEXCO中日本表示，在今日下午開始，向名神高速被困的汽車派發飲用水，以及安排流動廁所。

受大雪影響，東海道新幹線因為積雪減速行駛，並會有機會出現延誤。而名古屋鐵道表示，受廣泛的大雪影響，多處列車出現延誤。公路方面，名神高速公路及東海環狀道，部份路段受大雪影響而封閉。至於航空方面，日本中部機場至少5班航班取消，而較小的名古屋機場亦有至少6班航班取消。

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