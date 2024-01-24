日本滋賀福井大雪警告　來往名古屋大阪公路積雪大量汽車被困

日本氣象廳公布，中部的福井及滋賀縣受到大雪天氣的影響，兩縣會有大規模的交通阻礙的風險，呼籲居民注意。而往來名古屋及大阪的名神高速公路，在岐阜關原一帶，因為大雪導致的積雪，讓大量車輛在公路上被困，當中前往名古屋方向有5.5公里的車龍，而往大阪方向亦有6.6公里車龍。

氣象廳指，福井縣的敦賀在今日（24日）早上6時為止，已錄得30厘米的積雪，而在滋賀縣的柳瀨亦有37厘米積雪。當局呼籲大雪天氣可能引發意外，呼籲當地居民的注意。