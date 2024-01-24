日本滋賀福井大雪警告　來往名古屋大阪公路積雪大量汽車被困

日本氣象廳公布，中部的福井及滋賀縣受到大雪天氣的影響，兩縣會有大規模的交通阻礙的風險，呼籲居民注意。而往來名古屋及大阪的名神高速公路，在岐阜關原一帶，因為大雪導致的積雪，讓大量車輛在公路上被困，當中前往名古屋方向有5.5公里的車龍，而往大阪方向亦有6.6公里車龍。
氣象廳指，福井縣的敦賀在今日（24日）早上6時為止，已錄得30厘米的積雪，而在滋賀縣的柳瀨亦有37厘米積雪。當局呼籲大雪天氣可能引發意外，呼籲當地居民的注意。
お昼になっても— ケンダマ (@yrNP06fKGcEs8KH) January 24, 2024
大雪降ってます☃️❄️
名神高速道路も通行止めです。
皆さんお気を付けて下さい。
#大雪 pic.twitter.com/G2KTeZCaVQ
管理名神高速公路的NEXCO中日本公布，名神高速在岐阜縣關原出入口一帶，在今午受到大雪影響而出現擠塞，主要原因是大雪讓不少的貨車在路上拋錨及被困。當局指，在大雪警報發出後，今日下午2時岐阜關原町錄得54厘米的積雪。岐阜縣其他地方亦出現積雪，當中旅遊熱點白川鄉有96厘米積雪，滑雪勝地的飛驒市分別有40至68厘米積雪。NEXCO中日本表示，在今日下午開始，向名神高速被困的汽車派發飲用水，以及安排流動廁所。
受大雪影響，東海道新幹線因為積雪減速行駛，並會有機會出現延誤。而名古屋鐵道表示，受廣泛的大雪影響，多處列車出現延誤。公路方面，名神高速公路及東海環狀道，部份路段受大雪影響而封閉。至於航空方面，日本中部機場至少5班航班取消，而較小的名古屋機場亦有至少6班航班取消。
【#雪道情報 24日13時40分現在】— NEXCO中日本 名古屋支社 (@c_nexco_nagoya) January 24, 2024
大雪のため、#名神、#東海環状道、#北陸道 で通行止めを実施しています。
現在、除雪作業を継続しております。
動画は、関ヶ原IC付近で停止していた車両の移動作業を実施しています。
広域迂回にご協力をお願いします。
交通状況⇒https://t.co/q6ful45ce8 pic.twitter.com/QVzw4J3BkK