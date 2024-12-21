日本漁船沉沒1死　失蹤船長曾捕獲3.3億「天價藍鰭吞拿魚」

日本青森縣附近海域19日發生漁船翻沉事故，船上當時有2人，其中一名船員已被確認死亡，而船長至今仍下落不明。據報道，失蹤的船長曾在2019年捕獲破紀錄成交價格的藍鰭吞拿魚。

《RAB青森放送》報道，隸屬於大間漁業協會的漁船「第二十八光明丸」19日出海捕撈鮪魚。然而漁船並未按原定計劃在下午5時左右返回港口。漁業協會便向青森海上保安部進行通報。

尋回船員遺體

據悉，漁船上載有70歲的船長藤枝亮一與55歲的船員須藤愛教。青森海上保安部出動陸地行動隊、巡邏艇與直升機等展開搜索，並於當日晚間9時10分許，在大間崎燈塔東北東約3公里的海面首先發現船員須藤愛教，他獲救時身着救身衣呈昏迷狀態，送醫後宣布不治。

根據大間漁業協會的消息，晚間11時22分左右，又在大間崎燈塔東北東約2公里處，發現了一艘據信是「第二十八光明丸」的蹤影，當時它已翻沉。隨着風浪漸漸變強，漁船在發現地點東北約5公里的地方因能見度不佳而失去蹤影。