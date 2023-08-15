日本漫畫家Comiket新刊被指用AI　親製影片證創作過程（附C102 Cosplay圖）

在人工智能（AI）應用越趨普及之下，利用AI協助甚至代替一般工作的情況增加，也令到不少人開始質疑一些創作可能混入AI程式。在上周末及周日（12至13日），在日本舉行的第102屆「Comic Market」（簡稱：Comiket），就有一位出名的漫畫家發布的新刊，被網民質疑使用了AI製作，而該漫畫家亦親自將創作過程製成影片證明清白，並批評網民的「AI獵巫」。

日本每半年一度的漫畫界盛事Comiket，上周末及周日舉行至102屆。在這個盛事之中，除了會有各式的Cosplay之外，亦會有畫師製作同人誌或繪本，供參與的讀者購買。漫畫家新泉留衣在剛過去的Comiket就推出了新刊，不過就因為新泉的新刊與平常不同，被網民質疑是用AI製作。有網民如偵探般指出新泉的新作畫與以往的手法不一，以證明自己的說法正確。

▼新泉留衣創作影片▼