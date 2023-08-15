日本漫畫家Comiket新刊被指用AI　親製影片證創作過程（附C102 Cosplay圖）

在人工智能（AI）應用越趨普及之下，利用AI協助甚至代替一般工作的情況增加，也令到不少人開始質疑一些創作可能混入AI程式。在上周末及周日（12至13日），在日本舉行的第102屆「Comic Market」（簡稱：Comiket），就有一位出名的漫畫家發布的新刊，被網民質疑使用了AI製作，而該漫畫家亦親自將創作過程製成影片證明清白，並批評網民的「AI獵巫」。
日本每半年一度的漫畫界盛事Comiket，上周末及周日舉行至102屆。在這個盛事之中，除了會有各式的Cosplay之外，亦會有畫師製作同人誌或繪本，供參與的讀者購買。漫畫家新泉留衣在剛過去的Comiket就推出了新刊，不過就因為新泉的新刊與平常不同，被網民質疑是用AI製作。有網民如偵探般指出新泉的新作畫與以往的手法不一，以證明自己的說法正確。
▼新泉留衣創作影片▼
うちわとクリアファイルバッグの絵柄*｡٩(ˊᗜˋ*)و*｡— あらいずみるい☆ (@araizumirui) August 14, 2023
こっちもラフからレイヤー分け
恥ずかしいけど動画で見せちゃうー pic.twitter.com/IqC2m0Bp3j
同人誌の表紙_(┐「ε:)_ちゃんと描いてるんよー— あらいずみるい☆ (@araizumirui) August 14, 2023
ラフからレイヤー分け
わかりやすい動画上げるねー*｡٩(ˊᗜˋ*)و*｡
レイヤー構成見られちゃって(/ω＼)ﾊｽﾞｶｼｰｨ pic.twitter.com/yh6SrUBdmb
曾經創作過大熱作品《魔劍美神》的新泉，對於網民的指控，就決定公開自己繪製同人誌封面的流程，向網民證明一切都是自己的製作。在新泉把自己的創作流程公開之後，質疑的網民就開始刪除留言，而有支持者就批判質疑者，指這些人是在「獵巫」，以及是對創作者的誣陷。
除了有關AI的爭議，今年的夏季Comiket也有很多有趣的Cosplay，其中Twitter被馬斯克（Elon Musk）強行改名X也惹起Cosplay界的戲弄，有Coser拿着Twitter的藍鳥悼念，也有人拿日本近期捲入不良營銷的汽車銷售商Big Motor來戲謔。
▼Comiket102有趣Cosplay圖片▼
另外，不少的著名Coser亦有參與，當中包括早前出席香港動漫節的伊織萌，還有其他有名的如東雲海、Enako等。