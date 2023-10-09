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國際
2023-10-09 16:40:48

日本澀谷改裝車撞吸煙區車禍　司機稱自己只因得意忘形失控（有片）

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經改裝的跑車上周末在澀谷發生意外，造成7人受傷。(X)

經改裝的跑車上周末在澀谷發生意外，造成7人受傷。(X)

東京的澀谷在上周末（7日）發生交通意外，一架改裝過的跑車在繁忙的澀谷車站十字路口突然失控，撞向了路旁的吸煙所，導致7人受傷，當中有人盤骨骨折及頭骨骨折。日本媒體訪問到當時報警的目擊者，表示司機當時否認有不專心，但承認是自己「得意忘形」所致，也引起日本對改裝車的規管問題。

在上星期六約晚上7時半左右，一輛跑車在澀谷車站的十字路口，從澀谷站向左轉往109大樓方向時，失控撞往旁邊的吸煙所，撞上路邊欄桿後再反彈回路面。事件造成7名當時在吸煙所內的人受傷，當中1人盤骨骨折，另1人就頭蓋骨有骨折，餘下5名傷者只受瘀傷。20多歲的司機之後被警方以不小心駕駛導致他人受傷拘捕，他承認是自己的操作失誤造成意外。

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跑車轉彎後失控直撞向吸煙所。(影片截圖) 跑車轉彎時整架車傾側。(影片截圖)

▼意外時閉路電視影片▼

在社交媒體很快就有意外的閉路電視片段流出，其中一段顯示，跑車在轉出時採取了大弧度的轉彎，之後未及扭軚而直接撞向路邊。而另一條更接近的影片見到，跑車轉彎時使用了像美式跑車的改裝，讓車廂的傾側比正常傾斜，右邊車身幾乎是貼着路面，結果跑車就失控。

有關改裝危險駕駛成社會問題

有目擊者表示，司機下車之後立即向被撞到的人問候，並承認自己錯誤。在路人質問時，他表示自己沒有移開自己的視線，只是得意忘形了才讓跑車失控。這種在日本叫做「澀谷Jack」的改裝車，其實不時會在澀谷等人多的路上危險駕駛，而事件已突顯有關的改裝成為社會問題，日本警方就表示會調查有關的跑車是否有作改裝。

警察調查跑車的狀況。(X) 跑車原本轉向109大樓行駛。(X) 7人在意外中受傷。(X)

▼另一影片顯示跑車轉彎狀況▼

▼網民分享類似美式改裝車危機駕駛狀況▼

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