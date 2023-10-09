日本澀谷改裝車撞吸煙區車禍　司機稱自己只因得意忘形失控（有片）

東京的澀谷在上周末（7日）發生交通意外，一架改裝過的跑車在繁忙的澀谷車站十字路口突然失控，撞向了路旁的吸煙所，導致7人受傷，當中有人盤骨骨折及頭骨骨折。日本媒體訪問到當時報警的目擊者，表示司機當時否認有不專心，但承認是自己「得意忘形」所致，也引起日本對改裝車的規管問題。

在上星期六約晚上7時半左右，一輛跑車在澀谷車站的十字路口，從澀谷站向左轉往109大樓方向時，失控撞往旁邊的吸煙所，撞上路邊欄桿後再反彈回路面。事件造成7名當時在吸煙所內的人受傷，當中1人盤骨骨折，另1人就頭蓋骨有骨折，餘下5名傷者只受瘀傷。20多歲的司機之後被警方以不小心駕駛導致他人受傷拘捕，他承認是自己的操作失誤造成意外。