日本澀谷改裝車撞吸煙區車禍　司機稱自己只因得意忘形失控（有片）

東京的澀谷在上周末（7日）發生交通意外，一架改裝過的跑車在繁忙的澀谷車站十字路口突然失控，撞向了路旁的吸煙所，導致7人受傷，當中有人盤骨骨折及頭骨骨折。日本媒體訪問到當時報警的目擊者，表示司機當時否認有不專心，但承認是自己「得意忘形」所致，也引起日本對改裝車的規管問題。
在上星期六約晚上7時半左右，一輛跑車在澀谷車站的十字路口，從澀谷站向左轉往109大樓方向時，失控撞往旁邊的吸煙所，撞上路邊欄桿後再反彈回路面。事件造成7名當時在吸煙所內的人受傷，當中1人盤骨骨折，另1人就頭蓋骨有骨折，餘下5名傷者只受瘀傷。20多歲的司機之後被警方以不小心駕駛導致他人受傷拘捕，他承認是自己的操作失誤造成意外。
▼意外時閉路電視影片▼
渋谷、道玄坂の車暴走の瞬間。#渋谷 #渋谷スクランブル交差点 #事故 pic.twitter.com/Ctx6wFVHfG— kanasayu (@kanasayu2) October 7, 2023
在社交媒體很快就有意外的閉路電視片段流出，其中一段顯示，跑車在轉出時採取了大弧度的轉彎，之後未及扭軚而直接撞向路邊。而另一條更接近的影片見到，跑車轉彎時使用了像美式跑車的改裝，讓車廂的傾側比正常傾斜，右邊車身幾乎是貼着路面，結果跑車就失控。
有關改裝危險駕駛成社會問題
有目擊者表示，司機下車之後立即向被撞到的人問候，並承認自己錯誤。在路人質問時，他表示自己沒有移開自己的視線，只是得意忘形了才讓跑車失控。這種在日本叫做「澀谷Jack」的改裝車，其實不時會在澀谷等人多的路上危險駕駛，而事件已突顯有關的改裝成為社會問題，日本警方就表示會調查有關的跑車是否有作改裝。
▼另一影片顯示跑車轉彎狀況▼
渋谷の事故車両、このイキリカーブしてるみたいな車？ pic.twitter.com/J6ANdEtsnx— かおですよ (@Kaodesuyo) October 7, 2023
▼網民分享類似美式改裝車危機駕駛狀況▼
【悲報】渋谷スクランブルの事故、必然だったwwwwwwww pic.twitter.com/lxWs0PBPJ8— ジェンダーブリーマン (@jenderbreeman) October 8, 2023