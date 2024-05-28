日本澀谷站列車冒煙疏散 乘客︰突然傳出一聲巨響

日本東京地鐵澀谷站一列列車，於晚上8時許突然冒煙，乘客須緊急疏散。
日本放送協會(NHK)報道，晚上8時12分左右，停在澀谷站往押上站方向的月台上的列車出現故障，疑似電氣系統異常。列車乘務員發現第二節車廂的地板下冒出煙霧，立即要求乘客下車並離開月台。
該列車一名男乘客表示，事發時「突然傳出一聲巨響，車內的燈熄滅了一會兒」，「當我走到站台時，看到有一股微弱的煙霧從車廂裡冒出來」，之後他便聽到廣播叫乘客下車。目前沒有人員受傷的報告。
【渋谷駅】押上方面に向かう東武車でトラブル発生のもよう 破裂音と同時に停電 煙が出たとの情報もあり 客はホーム階から避難するよう呼びかけpic.twitter.com/MRXNxLwVUb— とれいんふぉ + (@Trainfo_Update) May 28, 2024
【東急田園都市線 渋谷駅で爆発音と発煙】— 事件速報 (@tokyoaccident) May 28, 2024
ーー消防隊も出動し当該列車を点検ーー
半蔵門線・田園都市線の渋谷駅で列車から爆発音と煙が上がった模様です。駅員が乗客らに、改札の外まで避難するよう指示しています。#遅延 #運転見合わせ #田都 #消防車pic.twitter.com/Py8ujVca6p