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國際
2024-05-28 23:40:46

日本澀谷站列車冒煙疏散 乘客︰突然傳出一聲巨響

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消防員進站處理。(互聯網)

消防員進站處理。(互聯網)

日本東京地鐵澀谷站一列列車，於晚上8時許突然冒煙，乘客須緊急疏散。

日本放送協會(NHK)報道，晚上8時12分左右，停在澀谷站往押上站方向的月台上的列車出現故障，疑似電氣系統異常。列車乘務員發現第二節車廂的地板下冒出煙霧，立即要求乘客下車並離開月台。

該列車一名男乘客表示，事發時「突然傳出一聲巨響，車內的燈熄滅了一會兒」，「當我走到站台時，看到有一股微弱的煙霧從車廂裡冒出來」，之後他便聽到廣播叫乘客下車。目前沒有人員受傷的報告。

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