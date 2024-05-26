日本濫用藥物歪風 15歲女學生跟風狂食止痛藥 暴斃男大生家

日本一名15歲女中學生周六(25日)在一名男大學生的住所暴斃，警方在現場發現多個空藥盒，懷疑死者服食大量止痛藥致命。傳媒報道，日本青少年近年跟風濫用藥物(overdose)問題愈來愈嚴重，單是去年頭6個月便有逾5,600人因服藥過量，須送院搶救。

女學生倒斃朋友家

日本電視台報道，埼玉縣警方周六上午8時許接獲一名10多歲的男大學生報稱，他位於所澤市的公寓住處有一名女性友人昏迷、沒有呼吸。警員到場後發現，一名15歲女中學生倒地，當場確認已死亡。警方初步調查發現，死者居於千葉縣習志野市，與男大學生為朋友關係。初步鑑定，死者身上並無明顯外傷。