日本濫用藥物歪風 15歲女學生跟風狂食止痛藥 暴斃男大生家

日本一名15歲女中學生周六(25日)在一名男大學生的住所暴斃，警方在現場發現多個空藥盒，懷疑死者服食大量止痛藥致命。傳媒報道，日本青少年近年跟風濫用藥物(overdose)問題愈來愈嚴重，單是去年頭6個月便有逾5,600人因服藥過量，須送院搶救。
女學生倒斃朋友家
日本電視台報道，埼玉縣警方周六上午8時許接獲一名10多歲的男大學生報稱，他位於所澤市的公寓住處有一名女性友人昏迷、沒有呼吸。警員到場後發現，一名15歲女中學生倒地，當場確認已死亡。警方初步調查發現，死者居於千葉縣習志野市，與男大學生為朋友關係。初步鑑定，死者身上並無明顯外傷。
現場發現大量空藥盒
警方在現場發現大量止痛藥的空藥盒，懷疑女中學生因濫用藥物暴斃，惟詳細死因有待驗屍確認。男大學生接受警方調查，供稱死者生前曾服用藥物。
濫用藥物成歪風
共同社報道，日本近年「濫用藥物」的歪風愈來愈嚴重，青少年個案特別多。根據日本總務省消防廳與厚生勞動省今年2月統計，單是去年1月至6月便有5,625人因濫用藥物被送院搶救，其中年輕人佔半數，20歲至29歲共1,742人、10歲至19歲共846人，合共2,588人。
大量服食感冒藥或止咳藥會迅速令人情緒高漲，但也可能導致亢奮、躁動、意識模糊，甚至呼吸衰竭，嚴重者會致命。