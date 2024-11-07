日本無期徒刑犯認另涉兩案　包括17年前刺殺7歲女孩

日本兵庫縣的一名被判無期徒刑的男子，在近日向監獄的人員透露，自己涉及的另外兩宗兇案。45歲的勝田州彥，在2004年因為用刀刺傷一名當時9歲的女童，在去年被確定無期徒刑，而他近日再承認另外2宗2006及2007年發生的女童被刺及被殺案有關。
勝田州彥在2004年9月，因為在岡山縣津山市，用刀刺殺一名9歲的小學四年級女生，造成女童傷重死亡，並在2023年的9月上訴駁回後確定無期徒刑。而在2006年，鄰近的兵庫縣龍野市發生另一宗一名9歲女童在上補習班路上被刺傷。由於勝田的案件的手法類似，於是在今年5月底向勝田作出查問。最初勝田否認涉案，但後來招認。而經過與現場情況比對及女童當時的受傷惰況，確定在2006年的案件與勝田供述吻合。
根據當時的閉路電視片段，疑兇背着背包，身高約170厘米，與勝田的體格相似。而且當時27歲的勝田任職保安員，住在附近的加古川市，故此對龍野市可能有一定了解。而警察指，勝田與被害女童並不認識，仍在調查勝田的行兇動機。另外調查警員又表示，勝田也暗示自己與2007年10月，在他居住的加古川市的一名7歲小學二年級女生鵜瀬柚希，在自己家附近被人殺害的案件有關。
曾自稱涉70多案
勝田其實過去有多宗傷害女童的事件，早在2000年，他就因為毆打一名11歲的腹部，而被拘捕，當時他向警察供稱自己涉及約70宗同類案件。到2009年他又因為在姬路市毆打一名6歲女童被捕，而2015年，他又在姬路市刺傷一名14歲中學女生，被控殺人未遂，被判監10年。到2018年，在兵庫縣的警察協助下，才被揭發與鄰縣岡山的案件有關，並被判無期徒刑。並開始串連起自2000年間的多宗相似案件。
而根據在2015年的案件中，勝田的律師曾指他會因為「血液」而產生異常的性興奮，在有關的案件中律師稱勝田因為看到血液從女生的腹部流出，而有性興奮，故此採取強烈的暴力行為以滿足自己的特殊性癖。而之前勝田因為會刺傷自己來滿足，被醫生告知不能再刺傷自己而轉向刺傷他人。勝田對於龍野市案件的供述，他表示自己沒有打算要殺害女生，只是想讓她受傷。