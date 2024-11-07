日本無期徒刑犯認另涉兩案　包括17年前刺殺7歲女孩

日本兵庫縣的一名被判無期徒刑的男子，在近日向監獄的人員透露，自己涉及的另外兩宗兇案。45歲的勝田州彥，在2004年因為用刀刺傷一名當時9歲的女童，在去年被確定無期徒刑，而他近日再承認另外2宗2006及2007年發生的女童被刺及被殺案有關。

勝田州彥在2004年9月，因為在岡山縣津山市，用刀刺殺一名9歲的小學四年級女生，造成女童傷重死亡，並在2023年的9月上訴駁回後確定無期徒刑。而在2006年，鄰近的兵庫縣龍野市發生另一宗一名9歲女童在上補習班路上被刺傷。由於勝田的案件的手法類似，於是在今年5月底向勝田作出查問。最初勝田否認涉案，但後來招認。而經過與現場情況比對及女童當時的受傷惰況，確定在2006年的案件與勝田供述吻合。