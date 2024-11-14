日本無業男埋伏公寓斬39刀令前妻死亡 警方認定兇手「有強烈殺意」

日本大阪日前發生一宗兇殺案，一名52歲的婦人在自家公寓的走廊上被前夫持刀砍死。據悉死者身中39刀，警方認定前夫有強烈的殺人意圖，正在調查詳情。 綜合日媒報道，當地時間11月10日晚間在大阪東住吉區的一棟公寓走廊發生兇殺案。52歲的橋野美保回家時，遭51歲的無業前夫橋野忠司持刀砍殺，身中39刀，因為斬中主動脈失血過多而亡。從現場的閉路電視可以看到，橋野忠司在前妻回家前就騎著單車在公寓埋伏行兇。

據調查人員稱，橋野忠司在案發後似乎吸食了大量毒品，事發約一個半小時​​後，他被發現在約2.5公里外的道路上昏迷不醒，並被警方逮捕。警方隨後也在他家中發現沾滿血跡疑似兇器的刀子。 根據驗屍結果，橋野美保的死因是腹主動脈被割斷導致失血過多身亡。她身上共有39處刺傷和割傷，主要集中在胸部和腹部，還有一些刺入肺部和肝臟。警方因此認為橋野忠司有強烈殺意。

疑犯與死者廿多年前離婚 不過橋野忠司到案後卻否認犯案，他說，「我不記得我是否殺了她，」但卻又補充說，「如果逮捕令都出來了，那我想是我殺了我的前妻。」供詞反覆且語無倫次。 據悉橋野忠司和前妻兩人早在20多年前就已離婚，警方目前正在調查案情中。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章