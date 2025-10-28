日本熊害嚴重秋田縣向自衛隊求助　環境大臣稱史上最壞情況

日本今年全國有10人因為受到熊隻襲擊而死亡，是單年最多。秋田縣知事今日（28日）聯同縣議會代表到東京與防衛大臣小泉進次郎會面，請求防衛省派出自衛隊協助。小泉表示，明白到目前已經是危機的狀況，會與自衛隊商討派員的方針。至於環境大臣的石原宏高亦表示，明白到目前情況緊急，會採取措施應對。而在岩手縣，一隻熊闖入了當地銀行，在銀行的地下停車場被麻醉後捕獲。

秋田縣是目前其中一個熊害嚴重地區之一，秋田知事鈴木健太與多位縣議員前往東京的防衛省，向防衛大臣小泉進次郎提出請求。鈴木表示，該縣已有50人受到熊的襲擊而受傷，情況非常嚴重，他表示：「（縣內）包括人手安排在內的各種資源都無法應對」，他指該縣雖然在努力透過當地狩獵協會為主去捕獵熊，同時也嘗試安裝電網，不過鈴木指，僅靠縣和市政府難以應對目前狀況，而且越來越難以防止損失。