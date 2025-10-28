日本熊害嚴重秋田縣向自衛隊求助　環境大臣稱史上最壞情況

日本今年全國有10人因為受到熊隻襲擊而死亡，是單年最多。秋田縣知事今日（28日）聯同縣議會代表到東京與防衛大臣小泉進次郎會面，請求防衛省派出自衛隊協助。小泉表示，明白到目前已經是危機的狀況，會與自衛隊商討派員的方針。至於環境大臣的石原宏高亦表示，明白到目前情況緊急，會採取措施應對。而在岩手縣，一隻熊闖入了當地銀行，在銀行的地下停車場被麻醉後捕獲。
秋田縣是目前其中一個熊害嚴重地區之一，秋田知事鈴木健太與多位縣議員前往東京的防衛省，向防衛大臣小泉進次郎提出請求。鈴木表示，該縣已有50人受到熊的襲擊而受傷，情況非常嚴重，他表示：「（縣內）包括人手安排在內的各種資源都無法應對」，他指該縣雖然在努力透過當地狩獵協會為主去捕獵熊，同時也嘗試安裝電網，不過鈴木指，僅靠縣和市政府難以應對目前狀況，而且越來越難以防止損失。
小泉進次郎就表示：「自衛隊的使命是守護國民的生命和生活」他指：「我們將與秋田縣合作，迅速制定對策，採取措施恢復保障安全。」日本陸上自衛隊過去有試過在北海道及高知縣進行驅除野鹿的協助，派出直升機進行搜索，並將資料傳送到地面，再派出地面車輛驅除，有關的行動以往是用「訓練」作為行動目的。小泉之後在記者會上表示，會在不影響國防之下，盡快展開行動。
今年已有10人因熊襲擊死亡
環境大臣的石原宏高今日在內閣會議後亦見記者。他表示現時需要強化對熊害的對策，他表示會分為3個階段，首先會與地方政府分享緊急狩獵的知識及訓練，並確保獵人及捕獵者行動到明年春季，並會利用明年的預算推動人力的管理及考慮引入新技術。至昨日為止，日本今年因為熊襲擊的死亡人數已增至10人，石原表示這已經是非常重大的問題，並會採取強力措施應對。日本政府將在周四（30日）召開跨部門會議討論熊害問題，並加快採取措施。
盛岡市區捕獲一頭幼熊
另外岩手縣的盛岡市，今日有一隻熊闖入市區，並匿藏在地下停車場。在上午10時左右，市政府派人用麻醉藥將熊捕獲。捕獲的熊長約1米，未發現熊的父母以及有人受害。在昨日晚上的10時許，有人表示在盛岡市中心目擊到一對熊母子，而整個星期市中心都有熊出沒的報告。