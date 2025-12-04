日本熊害｜單日釀4傷　富山市夫婦送報紙遇襲　長野縣老翁被抓傷

日本今日（12月4日）接連傳出多宗熊出沒襲人事件，範圍遍及富山、長野、島根與岩手等都道府縣，造成4人受傷。

根據《NHK》，根據消防通報，當地時間今日凌晨2時半左右，富山縣富山市婦中町河原町有市民報案稱，「送報人士遭熊襲擊」。富山市政府稱，傷者為75歲丈夫與70歲妻子，2人被送院治療，意識清楚。現場附近的馬路上發現疑似熊的排泄物。由於事發現場鄰近小學，警方已在上下學時段加強巡邏。

一名參與救援的30多歲男性描述，他半夜聽到尖叫聲後走到外面查看情況，發現一名女性仰躺倒地，便將她暫時帶到家中。該男性表示，女性一直詢問丈夫的狀況，「完全沒想到自家門前會發生這種事，還以為開始落雪後熊就會消失了」。