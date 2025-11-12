日本熊害｜岩手縣花卷機場小熊「亂入」 跑道一度關閉航班延誤

日本今年熊出沒頻繁，連市區也有蹤跡。岩手縣花卷機場停機坪附近今日（12日）下午1時左右有一隻熊出沒闖入機場停車場附近區域，機場隨即關閉跑道，導致兩架飛機起飛延誤，並影響了降落航班。警方搜索熊蹤。在確認安全後，跑道於下午2時30分重開，飛機恢復起降。
當地傳媒報道疑似是一隻幼熊出沒，地點位於機場東側的調整池附近。它由西向東穿越跑道後消失，沒有造成人員受傷或設施受損，飛機恢復起降後，警方和機場人員仍在搜尋熊的蹤影。
花卷機場以北、車程約50分鐘的八幡平市今日清晨6時左右，一名男子在稻田區域遇到兩頭野熊，其中一熊攻擊男子，男子遇襲後自行步行返家，送醫治療後意識清楚。
將召開內閣會議應對「熊出沒」
日本各地今年4月以來，累計有逾2萬宗熊出沒事件，是近5年最多，10多人被熊襲擊死亡，逾百人受傷。日本放送協會報道，政府已制定措施，應對熊隻頻繁出沒在人口密集地區，預計未來數日召開相關內閣會議，正式通過措施並迅速實施。緊急措施包括鼓勵受過訓練而且經驗豐富的槍械使用者，申請狩獵許可證，預計這些人包括前警員和自衛隊成員。專家將被派往各地，指導警員如何用槍獵殺熊隻，並讓熊隻遠離人口稠密地區。
當局亦會提供財政援助用於買槍、防護裝備和陷阱，以及安裝電網圍欄。長遠目標是加強對熊類族群的監察，並建立熊類保護區令牠們遠離人類。