日本熊害｜岩手縣花卷機場小熊「亂入」 跑道一度關閉航班延誤

日本今年熊出沒頻繁，連市區也有蹤跡。岩手縣花卷機場停機坪附近今日（12日）下午1時左右有一隻熊出沒闖入機場停車場附近區域，機場隨即關閉跑道，導致兩架飛機起飛延誤，並影響了降落航班。警方搜索熊蹤。在確認安全後，跑道於下午2時30分重開，飛機恢復起降。

當地傳媒報道疑似是一隻幼熊出沒，地點位於機場東側的調整池附近。它由西向東穿越跑道後消失，沒有造成人員受傷或設施受損，飛機恢復起降後，警方和機場人員仍在搜尋熊的蹤影。