日本熊害｜日本警方即日起用步槍獵熊 秋田市4歲柴犬被熊襲擊拖走

日本近期熊害嚴重，除了人類受襲，各地也有養在戶外的寵物犬被熊襲擊。日本警方從周四(13日)起獲准使用步槍殺熊，亦將從其他地區調派機動部隊警察，前往熊害最嚴重的岩手縣和秋田縣，與當地警方合作，展開獵殺行動。 前秋田縣知事：這是一場戰爭 日本今年熊出沒異常激增，至今已有13人遇熊襲喪生，岩手縣花卷機場停機坪甚至有幼熊闖入，導致航班延誤。前秋田縣知事佐竹敬久形容，現在情況像是戰爭，「長者不能散步，小孩不能在外面玩。熊讓所有人的健康、成長、生活都受到影響。這已是戰爭了。沒辦法過正常生活，跟戰時有甚麼分別？」

警方組成獵熊隊 每日新聞報道，過去熊患問題靠獵友會協助，但獵友會不少成員年事已高，致人手不足，警方因此決定參與獵熊，直至熊害緩解為止。日本警察廳於本月6日修改國家公安委員會規定，從13日起批准警方用步槍獵熊，今後如果有其他地區的熊害惡化，警方也會加派人手應對。 警員須掌握熊特性 接受步槍狩獵訓練 在岩手、秋田縣的獵熊警隊為每隊4人、每縣2隊。隊中有2人攜帶步槍，兩縣合計共有8名獵熊警察。但警方不會進入山區，主要是獵殺在民居出沒的熊。此外，警員最初一周與獵友會合作，掌握熊的習性、確認出沒地點，並進行射擊訓練，之後兩周便投入獵殺任務。



居民：要教識熊隻「怕人」 不少居民期待警方參與獵熊。秋田縣鹿角市一名70多歲老翁表示，他每天都活在恐懼中，深怕熊可能出現，牠們「已經逐漸知道人類生活區的食物更豐富、環境更好，因此愈來愈不怕人」。如果熊再不懂「人類是可怕的」，牠們就不會回到山區，所以警方不用步槍，問題便無法解決。 地方政府已透過電郵，提醒居民外出時要鎖好家門，也避免外出。有居民說，現在出門一定開車，不再走路。也有居民常夢到遭熊襲而嚇醒，希望盡快恢復正常生活。

柴犬也遭殃 除了居民，也有寵物狗遭殃。周三，秋田市下北手寒川一個家庭的4歲柴犬被熊襲擊並拖走。飼主表示，他準備去點爆竹驅熊，未料熊竟把狗屋連同柴犬一起拖走。柴犬當時被狗鏈綁著，無法逃脫。 事發地點周圍是稻田，有幼熊出沒。獵友會下午發現柴犬的頸圈，但未知柴犬和熊的下落。上月30日，秋田縣大館市一名男子在住所院子發現其柴犬殘破的屍體，內臟被熊吃掉。

