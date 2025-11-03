日本熊害｜秋田縣79歲婦失蹤一日尋回 臉腹嚴重損毀有咬痕

日本熊害持續，重災區秋田縣再有人遭熊襲，造成1死2傷。該縣湯澤市一名79歲老婦昨進入山中採野菇後失去聯絡，今日(3日)早上9時被發現伏屍山林，現場距離其寓所約數十公里。報道指，她的臉部和腹部嚴重損傷，身上有疑似野獸的咬痕和抓傷，推測是遭熊襲擊，警方正調查。報道指，該名79歲婦人每天都會在山中採菇。
日本熊害｜秋田縣兩男遭熊襲 額頭出血
秋田縣的秋田市和大仙市今日也分別有居民遭熊襲，幸沒有生命危險。在秋田市，一名65歲男子清晨5時半，從位於秋田市的住宅外出上班遇上兩隻熊，相信是母子。他正要上車時遭約1.2米高的母熊襲擊，額頭流血。另一隻熊長約50厘米，兩隻熊襲人後離開現場。該男子送院時意識清醒，能夠說話。另一名83歲老翁早上7時左右，於大仙市神宮寺森林散步時，遭熊抓傷臉部和手臂。
秋田縣稱，該縣今年已有3人死於熊襲擊，50多人受傷，全縣已發布「黑熊出沒警告」，敦促民眾保持警惕。上月25日，在秋田市中心的千州公園多次出現熊蹤，秋田市政府隨即限制公眾進入公園，並設置鐵籠陷阱捕捉熊。今日上午8時前不久，有人在一個鐵籠內發現了一隻身長逾1米的熊，隨後將其殺死。
日本熊害｜北海道80多歲老翁打開門即遇熊
另外，在北海道南部上之國町的住宅區，一名80多歲老翁周日(2日)傍晚5時30分外出時，才打開玄關門，就見到一隻長約1.3米的熊和一隻約0.7米的幼熊在門外。兩頭熊察覺有人後緩緩轉身，老翁連忙關上門，所幸沒有遇襲。由於現場附近不斷有人目擊熊出沒，當地警方已加強巡邏。
北海道北斗市的八郎沼公園為賞楓熱門地，佔地10公頃，種植了約2,000棵樹木。每年這個時候公園舉行夜間賞楓活動，燈光照射秋葉的美景每年吸引不少遊客前來觀賞，去年大約有2.3萬人。但今年該地區多次有熊出沒的報道，因此燈光秀已取消。