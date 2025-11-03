日本熊害｜秋田縣79歲婦失蹤一日尋回 臉腹嚴重損毀有咬痕

秋田市中心的千州公園設下的鐵籠陷阱周一捕捉了一隻熊。(互聯網)

日本熊害持續，重災區秋田縣再有人遭熊襲，造成1死2傷。該縣湯澤市一名79歲老婦昨進入山中採野菇後失去聯絡，今日(3日)早上9時被發現伏屍山林，現場距離其寓所約數十公里。報道指，她的臉部和腹部嚴重損傷，身上有疑似野獸的咬痕和抓傷，推測是遭熊襲擊，警方正調查。報道指，該名79歲婦人每天都會在山中採菇。

日本熊害｜秋田縣兩男遭熊襲 額頭出血

秋田縣的秋田市和大仙市今日也分別有居民遭熊襲，幸沒有生命危險。在秋田市，一名65歲男子清晨5時半，從位於秋田市的住宅外出上班遇上兩隻熊，相信是母子。他正要上車時遭約1.2米高的母熊襲擊，額頭流血。另一隻熊長約50厘米，兩隻熊襲人後離開現場。該男子送院時意識清醒，能夠說話。另一名83歲老翁早上7時左右，於大仙市神宮寺森林散步時，遭熊抓傷臉部和手臂。