日本熊害｜美國國務院罕見發「野生動物警報」籲勿單獨往熊出沒區域

美國國務院於11月12日向在日本北部的美國公民發出一則罕見的警告，提醒他們注意野熊出沒。這份「野生動物警報」指出，日本部分地區，特別是靠近或鄰近人口密集區的城市，野熊的目擊和攻擊事件有所增加。

《CNN》報道，根據日本政府數據，今年日本的熊襲擊事件急劇上升。自今年四月以來，已有至少13人喪生，超過100人受傷，這是自2006年開始記錄以來最高的數字之一。美國駐日外交使團在警報中提到，位於日本札幌的一座公園因熊出沒而關閉兩周，該公園鄰近美國領事館。