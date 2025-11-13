日本熊害｜美國國務院罕見發「野生動物警報」籲勿單獨往熊出沒區域

美國國務院於11月12日向在日本北部的美國公民發出一則罕見的警告，提醒他們注意野熊出沒。這份「野生動物警報」指出，日本部分地區，特別是靠近或鄰近人口密集區的城市，野熊的目擊和攻擊事件有所增加。
《CNN》報道，根據日本政府數據，今年日本的熊襲擊事件急劇上升。自今年四月以來，已有至少13人喪生，超過100人受傷，這是自2006年開始記錄以來最高的數字之一。美國駐日外交使團在警報中提到，位於日本札幌的一座公園因熊出沒而關閉兩周，該公園鄰近美國領事館。
呼籲訪客注意周圍環境
「雖然領事館位於公園外，但我們鼓勵所有前來辦理常規或其他服務的訪客保持警惕，注意周圍環境，」警報中說道。「熊也在北海道和秋田縣的其他住宅區被發現。」警報還建議，若野熊在某區域被發現，當局通常會關閉公園等區域，並建議美國公民不要獨自在有熊出沒的地區行走。
在日本秋田縣，當地政府已尋求日本自衛隊協助應對熊患。當地官員表示，箱型陷阱和熊驅避噴霧等方法已不足以應對。軍方不被允許獵殺野熊——只有持證獵人和當地狩獵協會被允許這麼做。相反，軍隊將提供後勤支援，如設置陷阱和運送獵人射殺的熊屍體。
美國國務院很少針對潛在的野生動物攻擊向美國公民發出警告。大多數警報是提醒美國公民潛在的安全威脅或自然災害。目前日本的旅行警示級別仍維持在最低水平——第一級：採取正常預防措施。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
U.S. Embassy Tokyo has released an alert on increased bear sightings and attacks in parts of Northern #Japan, including #Sapporo and other areas. Please avoid affected areas, remain aware of your surroundings, and report sightings to local authorities. Full alert:… pic.twitter.com/UwFKjxN6pu— U.S. Embassy Tokyo, ACS (@ACSTokyo) November 12, 2025